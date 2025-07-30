Муниципальным депутатам ХМАО придется чаще смотреть избирателям в глаза. Окружные власти рекомендовали новую форму отчетности перед жителями. Теперь народным избранникам придется лично встречаться с электоратом не реже одного раза в год — до 1 марта, а не ограничиваться публикациями в соцсетях, сообщил URA.RU
«Соответствующее письмо получили все муниципалитеты от департамента внутренней политики округа. Депутаты также могут требовать присутствия на этих встречах чиновников. Некоторым народным избранникам, которые давно покинули муниципалитет и отбиваются от присутствия на заседаниях местных дум доверенностями, придётся вернуться из теплых краев», — отмечает инсайдер.
Депутаты могут требовать присутствия на этих встречах чиновников. Муниципалитет должен известить население не позднее, чем за неделю до планируемой встречи депутата с жителями. Новация появилась, когда окружные власти выяснили, что депутаты разных в городах и районах отчитываются по-разному. Раньше единой формы отчетности перед избирателями у муниципалов не было.
В распоряжении редакции имеются подтверждающие документы. Комментарий департамента внутренней политики ожидается.
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