Отдых в Сочи подорожал на 45%

Отдых в городе-курорте подорожал на 45% за два года
© Служба новостей «URA.RU»
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Максимальный уровень цен на отдых в Сочи вырос на 135,2%
Максимальный уровень цен на отдых в Сочи вырос на 135,2% Фото:

За последние три года средняя стоимость отдыха в Сочи увеличилась на 45,4%. При этом максимальный уровень цен на поездку вырос на 135,2%, а минимальный — на 60,1%. Об этом сообщили аналитики агрегатора туров Onlinetours.

«Если в 2023-м средний чек составил 78,5 тыс. руб., то в следующем году он вырос на 29,6%, до 101,7 тыс. руб., а в 2025-м году — на 45,4%, до 114,1 тыс. руб.», — передает слова аналитиков РБК. Кроме того, эксперты добавили, что самый дорогой отдых в Сочи на двоих в 2023 году стоил 124,5 тыс. руб, а в 2025 году — 292,7 тыс. руб.

В течение трех лет на черноморских курортах страны фиксируется рост спроса на отдых, который составил 31,6%. Наибольшей популярностью среди туристов пользуются такие районы, как Адлер, центральная часть Сочи и Лоо. С начала текущего года Сочи посетили 3,5 миллиона человек.

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За последние три года средняя стоимость отдыха в Сочи увеличилась на 45,4%. При этом максимальный уровень цен на поездку вырос на 135,2%, а минимальный — на 60,1%. Об этом сообщили аналитики агрегатора туров Onlinetours. «Если в 2023-м средний чек составил 78,5 тыс. руб., то в следующем году он вырос на 29,6%, до 101,7 тыс. руб., а в 2025-м году — на 45,4%, до 114,1 тыс. руб.», — передает слова аналитиков РБК. Кроме того, эксперты добавили, что самый дорогой отдых в Сочи на двоих в 2023 году стоил 124,5 тыс. руб, а в 2025 году — 292,7 тыс. руб. В течение трех лет на черноморских курортах страны фиксируется рост спроса на отдых, который составил 31,6%. Наибольшей популярностью среди туристов пользуются такие районы, как Адлер, центральная часть Сочи и Лоо. С начала текущего года Сочи посетили 3,5 миллиона человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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