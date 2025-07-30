В пригороде Екатеринбурга со скандалами переизбрали мэра

Новым мэром Березовского (Свердловская область), где конкурс по избранию главы переносился несколько раз, стал действующий градоначальник Евгений Писцов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании гордумы, где прошло голосование.
Перед началом голосования в его поддержку выступил спикер думы Алексей Горевой (претендовал на кресло мэра), с которым у Писцова ранее были разногласия. Попросил депутатов выбрать именно действующего мэра. Сказал, что решающим стало мнение врио губернатора региона Дениса Паслера.
За Писцова проголосовали 16 из 18 депутатов. Что именно Писцов возглавит город, URA.RU анонсировало 29 июля. Ему переизбрание далось тяжело — депутаты, с которыми у мэра разногласия, категорически отказывались его поддерживать. Полномочия Писцова истекли еще прошлой осенью, тогда же и должен был состояться конкурс. Но его переносили несколько раз. Голосование в итоге состоялось в феврале, но победил не Писцов, а технический кандидат — супруга его водителя Юлия Маслакова, чиновница городской администрации. Принимать присягу она отказалась, был объявлен новый конкурс. Подробная хронология событий — в материале URA.RU.
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