Мэр Березовского год воевал с депутатами за свое переизбрание, помогали два губернатора: хронология

В Березовском спустя почти год переговоров 31 июля изберут нового иэра

31 июля 2025 в 08:55 Размер текста - 17 +

Кресло мэра Евгений Писцов едва не уступил супруге своего водителя — Юлии Маслаковой (справа) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга — 2024 В Березовском (пригород Екатеринбурга) сегодня 31 июля выберут главу города — спустя почти год после того, как начались переговоры с депутатами о переизбрании действующего мэра Евгения Писцова. Выборы в маленьком свердловском городе обсуждала вся страна — в феврале город едва не возглавила супруга водителя Писцова, которая была техническим кандидатом, но за нее проголосовали большинство депутатов. Настолько не хотели поддерживать действующего главу. URA.RU вспоминает всю хронологию событий. Предыстория Вячеслав Брозовский свое участие в интриге опровергает Фото: Илья Московец © URA.RU Что выборы мэра в Березовском будут неспокойными, стало понятно в августе 2024-го. Срок мэрских полномочий у Писцова, возглавляющего Березовский с 2011 года, истекал как раз осенью. Тогда начали обсуждать, что у градоначальника есть конфликт с депутатом заксобрания от территории Вячеславом Брозовским — одним из богатейших и влиятельных парламентариев, владельцем корпорации Brozex. Брозовский раньше сам возглавлял город, много для него делает и сейчас. В свое время именно он привел Писцова в политику, взяв к себе в команду. А потом при поддержке Брозовского тот стал главой. Со временем тот перестал прислушиваться к патрону, начались разногласия. Наблюдавшие за конфликтом источники агентства утверждали, что в основе нового противостояния был земельный вопрос. По одной из версий, конфликт возник из-за участка на улице «поселок Первомайский», где находится головной офис компании Брозовского. Мэрия продала землю в ноябре 2023-го ООО «Жилстрой» за 44,4 тысячи рублей, а потом обменяла ее на три участка кадастровой стоимостью 71,7 миллиона. По этому поводу — как считали в губернаторской резиденции, с подачи Брозовского — были инициированы публикации в СМИ и обращения к правоохранителям. Якобы для того, чтобы дискредитировать Писцова и вывести из борьбы за пост мэра. В частных беседах Брозовский эту информацию опровергал. Вмешательство резиденции «Конфликт стал разрастаться из-за того, что о разногласиях вовремя не доложили губернатору. Его можно было купировать на начальных этапах», — делится мнением источник, близкий к резиденции. Бывший на тот момент главой региона Евений Куйвашев отреагировал на ситуацию, отправив в начале сентября администрировать кризис в Березовском своего политического зама Олега Чемезовым. Промежуточным итогом переговоров тогда стало установление контроля над отбором кандидатов: конкурсную комиссию из семи человек возглавил полпред главы региона в Южном округе Владимир Шауракс. Именно у него было право решающего голоса. Однако сам Куйвашев какое-то время не транслировал четко позицию, поддерживает выдвижение Писцова на новый срок или нет. Это давало пространство для политического маневра оппонентам мэра. Свое отношение губернатор в кулуарах обозначил на съезде глав в середине октября — выдвижение Писцова он поддержал. Владимиру Шаураксу тоже пришлось активно применять навыки переговорщика Фото: Размик Закарян © URA.RU Всего на выборы тогда заявились семь человек. Это сам Писцов, его давний враг — спикер думы Алексей Горевой, которого поддерживает большинство депутатов, супруга водителя Писцова Юлия Маслакова — начальница отдела инвестразвития администрации Березовского, директор местной клиники Неля Пономарева, директор медцентра, депутат Светлана Очканова, юрист Игорь Ненашев, бизнесмены Сергей Стецов, Алексей Дмитриев, Евгений Черемисин, еще один юрист Андрей Еланцев — также давний враг Писцова. Всех кроме Еланцева называли спойлерами основных кандидатов — Писцова и Горевого. Весь сентябрь и октябрь Чемезов вел переговоры с участниками процесса, но они ни к чему не привели. Депутаты категорически отказывались поддерживать Писцова, к которому у них за долгие годы накопились претензии. Идеологом противников Писцова так и считали Брозовского. Однако сам он в частных беседах настаивал, что мэр собственноручно испортил отношения с депутатами, а работающий против него Горевой обладает достаточными финансовыми ресурсами и действует самостоятельно. Не договорившись о переизбрании Писцова, конкурс перенесли сначала на ноябрь (под предлогом, что нужно больше времени на проверку документов), а потом и на январь. Победа на выборах мэра жены водителя До финального этапа, который состоялся в феврале, дошли лишь Писцов и Маслакова. Еланцева и Горевого не пропустила конкурсная комиссия. Перед голосованием Чемезов снова собрал всех депутатов на закрытую встречу, которая длилась более двух часов. Но и она не дала результата: в день голосования Писцова поддержали всего шесть депутатов из 23. 17 человек отдали свои голоса за Маслакову. Хотя еще перед заседанием она заявила самоотвод, но его не приняли. Юлия Маслакова отказалась принимать присягу Фото: Размик Закарян © URA.RU У Маслаковой было все, чтобы стать главой, но принимать присягу она отказалась. Более того, решила судиться с депутатами думы, которые оставили ее фамилию в бюллетене для голосования вопреки самоотводу. Это стало первым в России случаем, когда одержавший победу кандидат оспаривает свое же избрание. Анекдотичную ситуацию обсуждала вся страна, снимать сюжет в Березовский приезжал даже блогер Петр Скуфанов. Конкурс по выборам мэра в итоге пришлось объявлять заново, Евгений Писцов остался руководить в статусе врио. «В сложившейся ситуации нет вины думы или конкурсной комиссии. Избрание нового градоначальника состоялось в строгом соответствии с действующими нормативными актами. Однако не состоялось вступление в должность. Высказывания о том, что мы избрали „технического“ кандидата, я считаю не очень разумными и противоречащими самой сути действующего законодательства, предусматривающего конкурентную борьбу… Принимая решение об избрании главы муниципального округа, депутаты рассматривают деловые и личные качества кандидата, его опыт и способность возглавить город», — комментировал по итогу Горевой. После этого депутаты даже хотели внести правки в регламент конкурса по выборам мэра, чтобы лишить комиссию, наполовину состоящую из представителей губернаторской резиденции возможности выбирать, кого из кандидатов допускать к финальному голосованию. Но это не понадобилось. Вмешательство Паслера и новые договоренности В марте в регионе сменилась власть — Куйвашева сменил экс-губернатор Оренбуржья Денис Паслер. Он вмешался в скандальные выборы в первые же дни работы в регионе. В частности, встретился с Брозовским, которого хорошо знает еще по работе в регионе в «десятые». Как сообщало URA.RU, был достигнут компромисс — нелояльным депутатам предложили поддержать на выборах кандидатуру Писцова, дав взамен гарантию, что на посту он задержится ненадолго. Очень скоро Писцов перейдет в областное правительство, подтвердили два источника агентства. Это может случиться уже осенью, когда будет формироваться новый состав кабмина после выборов губернатора. Писцову якобы готовят должность замминистра. Такой расклад обсуждался еще при Куйвашеве, но реальные перспективы обрел уже при Паслере. «Не заступиться за Писцова резиденция не могла. Он получил поддержку на выдвижение от Куйвашева, главы свердловской „Единой России“. Паслер, сменивший Куйвашева в марте, посчитал важным эту преемственность сохранить», — объяснил логику нового губернатора осведомленный собеседник. История с избранием мэра Березовского должна завершиться сегодня. До финального голосования, которое пройдет утром 31 июля, дошли Писцов и его заместитель Садреев. По данным URA.RU, спикер гордумы Алексей Горевой дал гарантии резиденции, что депутаты поддержат именно действующего градоначальника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березовском (пригород Екатеринбурга) сегодня 31 июля выберут главу города — спустя почти год после того, как начались переговоры с депутатами о переизбрании действующего мэра Евгения Писцова. Выборы в маленьком свердловском городе обсуждала вся страна — в феврале город едва не возглавила супруга водителя Писцова, которая была техническим кандидатом, но за нее проголосовали большинство депутатов. Настолько не хотели поддерживать действующего главу. URA.RU вспоминает всю хронологию событий. Что выборы мэра в Березовском будут неспокойными, стало понятно в августе 2024-го. Срок мэрских полномочий у Писцова, возглавляющего Березовский с 2011 года, истекал как раз осенью. Тогда начали обсуждать, что у градоначальника есть конфликт с депутатом заксобрания от территории Вячеславом Брозовским — одним из богатейших и влиятельных парламентариев, владельцем корпорации Brozex. Брозовский раньше сам возглавлял город, много для него делает и сейчас. В свое время именно он привел Писцова в политику, взяв к себе в команду. А потом при поддержке Брозовского тот стал главой. Со временем тот перестал прислушиваться к патрону, начались разногласия. Наблюдавшие за конфликтом источники агентства утверждали, что в основе нового противостояния был земельный вопрос. По одной из версий, конфликт возник из-за участка на улице «поселок Первомайский», где находится головной офис компании Брозовского. Мэрия продала землю в ноябре 2023-го ООО «Жилстрой» за 44,4 тысячи рублей, а потом обменяла ее на три участка кадастровой стоимостью 71,7 миллиона. По этому поводу — как считали в губернаторской резиденции, с подачи Брозовского — были инициированы публикации в СМИ и обращения к правоохранителям. Якобы для того, чтобы дискредитировать Писцова и вывести из борьбы за пост мэра. В частных беседах Брозовский эту информацию опровергал. «Конфликт стал разрастаться из-за того, что о разногласиях вовремя не доложили губернатору. Его можно было купировать на начальных этапах», — делится мнением источник, близкий к резиденции. Бывший на тот момент главой региона Евений Куйвашев отреагировал на ситуацию, отправив в начале сентября администрировать кризис в Березовском своего политического зама Олега Чемезовым. Промежуточным итогом переговоров тогда стало установление контроля над отбором кандидатов: конкурсную комиссию из семи человек возглавил полпред главы региона в Южном округе Владимир Шауракс. Именно у него было право решающего голоса. Однако сам Куйвашев какое-то время не транслировал четко позицию, поддерживает выдвижение Писцова на новый срок или нет. Это давало пространство для политического маневра оппонентам мэра. Свое отношение губернатор в кулуарах обозначил на съезде глав в середине октября — выдвижение Писцова он поддержал. Всего на выборы тогда заявились семь человек. Это сам Писцов, его давний враг — спикер думы Алексей Горевой, которого поддерживает большинство депутатов, супруга водителя Писцова Юлия Маслакова — начальница отдела инвестразвития администрации Березовского, директор местной клиники Неля Пономарева, директор медцентра, депутат Светлана Очканова, юрист Игорь Ненашев, бизнесмены Сергей Стецов, Алексей Дмитриев, Евгений Черемисин, еще один юрист Андрей Еланцев — также давний враг Писцова. Всех кроме Еланцева называли спойлерами основных кандидатов — Писцова и Горевого. Весь сентябрь и октябрь Чемезов вел переговоры с участниками процесса, но они ни к чему не привели. Депутаты категорически отказывались поддерживать Писцова, к которому у них за долгие годы накопились претензии. Идеологом противников Писцова так и считали Брозовского. Однако сам он в частных беседах настаивал, что мэр собственноручно испортил отношения с депутатами, а работающий против него Горевой обладает достаточными финансовыми ресурсами и действует самостоятельно. Не договорившись о переизбрании Писцова, конкурс перенесли сначала на ноябрь (под предлогом, что нужно больше времени на проверку документов), а потом и на январь. До финального этапа, который состоялся в феврале, дошли лишь Писцов и Маслакова. Еланцева и Горевого не пропустила конкурсная комиссия. Перед голосованием Чемезов снова собрал всех депутатов на закрытую встречу, которая длилась более двух часов. Но и она не дала результата: в день голосования Писцова поддержали всего шесть депутатов из 23. 17 человек отдали свои голоса за Маслакову. Хотя еще перед заседанием она заявила самоотвод, но его не приняли. У Маслаковой было все, чтобы стать главой, но принимать присягу она отказалась. Более того, решила судиться с депутатами думы, которые оставили ее фамилию в бюллетене для голосования вопреки самоотводу. Это стало первым в России случаем, когда одержавший победу кандидат оспаривает свое же избрание. Анекдотичную ситуацию обсуждала вся страна, снимать сюжет в Березовский приезжал даже блогер Петр Скуфанов. Конкурс по выборам мэра в итоге пришлось объявлять заново, Евгений Писцов остался руководить в статусе врио. «В сложившейся ситуации нет вины думы или конкурсной комиссии. Избрание нового градоначальника состоялось в строгом соответствии с действующими нормативными актами. Однако не состоялось вступление в должность. Высказывания о том, что мы избрали „технического“ кандидата, я считаю не очень разумными и противоречащими самой сути действующего законодательства, предусматривающего конкурентную борьбу… Принимая решение об избрании главы муниципального округа, депутаты рассматривают деловые и личные качества кандидата, его опыт и способность возглавить город», — комментировал по итогу Горевой. После этого депутаты даже хотели внести правки в регламент конкурса по выборам мэра, чтобы лишить комиссию, наполовину состоящую из представителей губернаторской резиденции возможности выбирать, кого из кандидатов допускать к финальному голосованию. Но это не понадобилось. В марте в регионе сменилась власть — Куйвашева сменил экс-губернатор Оренбуржья Денис Паслер. Он вмешался в скандальные выборы в первые же дни работы в регионе. В частности, встретился с Брозовским, которого хорошо знает еще по работе в регионе в «десятые». Как сообщало URA.RU, был достигнут компромисс — нелояльным депутатам предложили поддержать на выборах кандидатуру Писцова, дав взамен гарантию, что на посту он задержится ненадолго. Очень скоро Писцов перейдет в областное правительство, подтвердили два источника агентства. Это может случиться уже осенью, когда будет формироваться новый состав кабмина после выборов губернатора. Писцову якобы готовят должность замминистра. Такой расклад обсуждался еще при Куйвашеве, но реальные перспективы обрел уже при Паслере. «Не заступиться за Писцова резиденция не могла. Он получил поддержку на выдвижение от Куйвашева, главы свердловской „Единой России“. Паслер, сменивший Куйвашева в марте, посчитал важным эту преемственность сохранить», — объяснил логику нового губернатора осведомленный собеседник. История с избранием мэра Березовского должна завершиться сегодня. До финального голосования, которое пройдет утром 31 июля, дошли Писцов и его заместитель Садреев. По данным URA.RU, спикер гордумы Алексей Горевой дал гарантии резиденции, что депутаты поддержат именно действующего градоначальника.