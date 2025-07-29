Депутаты пойдут на компромисс на скандальных выборах мэра в пригороде Екатеринбурга

Новым мэром Березовского (Свердловская область), где несколько раз срывались выборы, вероятнее всего, станет действующий глава города Евгений Писцов. Депутаты, которые находились к нему в оппозиции, на голосовании 31 июля должны поддержать его. Это — итог переговоров, которые долгое время шли между участниками процесса. Подробности URA.RU рассказали два источника.
«Достигнута договоренность, что депутаты проголосуют за Писцова. Хотя определенное опасение, что может повториться дегтярский сценарий (там депутаты на выборах мэра выбрали не основного кандидата от команды губернатора, — прим. URA.RU), есть», — передал настроение первый собеседник.
Писцова не могут переизбрать с осени прошлого года. Конкурс откладывали несколько раз из-за того, что дума отказывалась его поддерживать — у Писцова с депутатами разногласия по самым разным вопросам. В январе выборы все же провели — и получилось фиаско. Депутаты проголосовали за «технического» кандидата Юлию Маслакову — жену водителя Писцова. Это был мега-скандал, который муссировали не только местные СМИ и telegram-каналы, но и федеральные медиа. Маслакова вступать в должность отказалась, Писцов остался руководить городом в статусе исполняющего обязанности. Его будущее выглядело неопределенным.
Еще в ноябре URA.RU анонсировало, что мэру готовят пост замминистра в областном правительстве. А весной инсайд подтвердился.
Денис Паслер, только заняв пост главы региона, сразу вмешался в ситуацию. Он позвал депутата заксобрания от территории Вячеслава Брозовского, которого называли одним из идеологов депутатского протеста (сам он это не подтверждал), потом начались совещания — с участием вице-губернатора Олега Чемезова, спикера думы Алексея Горевого (хотел стать мэром) и самого Писцова. Тогда депутатам обозначили позицию: они избирают Писцова, а осенью тот переходит в правительство. «Горевой дал гарантии, что депутаты Писцова поддержат», — подтвердил планы еще один собеседник.
Не заступиться за Писцова, конфликтующего с думой, резиденция не могла, потому что еще в 2024-м он получил поддержку на выдвижение от бывшего на тот момент губернатором Куйвашева, главы свердловской «Единой России». Паслер, сменивший Куйвашева в марте, посчитал важным эту преемственность сохранить.
Выборы мэра пройдут в Березовском 31 июля. Конкурсная комиссия отобрала из пяти заявившихся претендентов на должность главы помимо Писцова его заместителя по социальным вопросам Артура Садреева. Все новости о скандальных выборах в пригороде Екатеринбурга — в сюжете URA.RU.
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