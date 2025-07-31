В российском регионе возникли трудности с движением поездов после атаки БПЛА

В Волгоградской области возникли перебои в движении пассажирских поездов из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
«Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. В результате никто не пострадал. На месте оперативно работают экстренные службы.
В связи с инцидентом были задержаны следующие пассажирские поезда:
- №532 Адлер – Киров;
- №531 Киров – Адлер;
- Пригородный поезд №6212 Котельниково – Волгоград-1.
Максимальное время задержки составило более 4 часов. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями через официальные каналы.
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