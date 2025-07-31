В России взлетели цены на курятину

В середине июля 2025 года средняя оптовая цена на курятину в России достигла 185 рублей за килограмм. Это на 18% выше, чем в аналогичный период прошлого года.
Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование NTech, особенно заметен рост цен на фарш механической обвалки (ММО), который используется в производстве колбасных изделий — здесь увеличение составило 40%. Аналитики связывают рост цен на курятину с двумя основными причинами. Во-первых, увеличился спрос со стороны российских потребителей, которые стали чаще выбирать курицу из-за резкого подорожания свинины (рост на 39% за год). Во-вторых, отмечается значительный рост экспорта курятины — за первое полугодие 2025 года он увеличился на 22%.
Производители куриного мяса сталкиваются с растущими издержками. С начала года общий рост цен в агропромышленном комплексе составил 5,2%. Кроме того, средний уровень заработных плат в отрасли вырос на 32%. Несмотря на заметный рост оптовых цен, в розничной торговле ситуация остается стабильной. По данным Минсельхоза, в июне 2025 года потребительские цены на курятину даже снизились на 0,1%. За год розничные цены выросли всего на 2,9%.
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