ФСБ раскрыла подробности дела семейной пары, осужденной за госизмену

Московским супругам, работавшим на Украину, грозит 15 и 17 лет тюрьмы
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Московский суд вынес приговор супругам за совершение государственной измены
Московский суд вынес приговор супругам за совершение государственной измены Фото:

Московский городской суд назначил супругам наказание в виде 15 и 17 лет лишения свободы за сбор сведений о сотрудниках силовых структур и военнослужащих в интересах украинской военной разведки, а также за подготовку диверсии накануне празднования Дня Победы в 2024 году. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Московским городским судом за совершение государственной измены приговорены к 15 и 17 годам лишения свободы граждане России, муж и жена, проживавшие в Москве», — передает слова ФСБ ТАСС. Кроме того, в ведомства отмечают, что пара была задержана весной 2024 года.

Ранее, по поручению украинской военной разведки супруги осуществляли сбор и передачу в спецслужбу информации о дислокации и деятельности подразделений ФСБ, ФСО, МВД, ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии. Кроме того, ими были собраны персональные данные сотрудников правоохранительных органов, судей, а также работников военных комиссариатов. В преддверии празднования Дня Победы в мае 2024 года они планировали организовать диверсию на объектах повышенной опасности в Москве с использованием самодельных зажигательных устройств.

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Московский городской суд назначил супругам наказание в виде 15 и 17 лет лишения свободы за сбор сведений о сотрудниках силовых структур и военнослужащих в интересах украинской военной разведки, а также за подготовку диверсии накануне празднования Дня Победы в 2024 году. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Московским городским судом за совершение государственной измены приговорены к 15 и 17 годам лишения свободы граждане России, муж и жена, проживавшие в Москве», — передает слова ФСБ ТАСС. Кроме того, в ведомства отмечают, что пара была задержана весной 2024 года. Ранее, по поручению украинской военной разведки супруги осуществляли сбор и передачу в спецслужбу информации о дислокации и деятельности подразделений ФСБ, ФСО, МВД, ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии. Кроме того, ими были собраны персональные данные сотрудников правоохранительных органов, судей, а также работников военных комиссариатов. В преддверии празднования Дня Победы в мае 2024 года они планировали организовать диверсию на объектах повышенной опасности в Москве с использованием самодельных зажигательных устройств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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