В Степанакерте уничтожен памятник Айвазовскому

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Снос памятника произошел после массового ухода армянского населения из Карабаха
Снос памятника произошел после массового ухода армянского населения из Карабаха Фото:

В Степанакерте был демонтирован памятник художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. Об этом сообщило агентство по развитию туризма и культуры Карабаха.

«Сегодня, в день рождения великого художника, с болью приходится заявить, что памятник Айвазовскому, установленный в 2021 году, был снесен оккупационными властями Азербайджана», — передает Sputnik. В заявлении агентства отмечается, что снос памятника произошел после массового ухода армянского населения из Карабаха в 2023 году. Демонтаж монумента расценивается как продолжение политики по уничтожению армянского культурного наследия в регионе.

Памятник Айвазовскому был установлен в 2021 году. Автором работы стал известный скульптор Салават Щербаков, который посвятил монумент не только самому художнику, но и историко-культурным связям региона с армянским и мировым наследием. Агентство по развитию туризма и культуры Карабаха выразило надежду на то, что международное сообщество даст надлежащую оценку происходящему. Организация заявила о намерении продолжать документировать факты уничтожения памятников и других объектов армянской культуры в Карабахе.

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В Степанакерте был демонтирован памятник художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. Об этом сообщило агентство по развитию туризма и культуры Карабаха. «Сегодня, в день рождения великого художника, с болью приходится заявить, что памятник Айвазовскому, установленный в 2021 году, был снесен оккупационными властями Азербайджана», — передает Sputnik. В заявлении агентства отмечается, что снос памятника произошел после массового ухода армянского населения из Карабаха в 2023 году. Демонтаж монумента расценивается как продолжение политики по уничтожению армянского культурного наследия в регионе. Памятник Айвазовскому был установлен в 2021 году. Автором работы стал известный скульптор Салават Щербаков, который посвятил монумент не только самому художнику, но и историко-культурным связям региона с армянским и мировым наследием. Агентство по развитию туризма и культуры Карабаха выразило надежду на то, что международное сообщество даст надлежащую оценку происходящему. Организация заявила о намерении продолжать документировать факты уничтожения памятников и других объектов армянской культуры в Карабахе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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