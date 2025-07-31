Бизнесмен из Екатеринбурга, обвиняемый в даче взяток завхозам в ЯНАО, избежал преследования

Суд ЯНАО прекратил уголовное преследование бизнесмена из Екатеринбурга Константина Шершнева, ранее признанного судом Салехарда виновным в подкупе работников контрактной службы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший при оглашении апелляционного решения.
«Освободить Константина Шершнева от уголовной ответственности по статье части 1 статьи 200.5 УК РФ и части 2 статьи 200.5 УК РФ и прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении его, в связи с деятельным раскаянием», — передает слова судьи при оглашении решения корреспондент агентства из зала суда.
Ранее Шершнев обвинялся в даче взяток заместителям директоров по АХЧ школ Салехарда. В частности, речь шла о бывшем завхозе школы №2 Людмиле Римской и замдиректора Обдорской гимназии Николае Щетинине, которые за взятки заключали контракты с фирмой, представляемой подсудимым. Суд Салехарда в мае признал бизнесмена виновным, переквалифицировав статьи обвинения с «Дачи взятки» на «Подкуп работника контрактной службы». Суд ЯНАО 31 июля изменил решение суда первой инстанции.
Приговор трем взяткополучателям вынесен в Новом Уренгое. Уголовное преследование Шершнева в газовой столице было прекращено на стадии расследования. Кроме того, взяткополучатели выявлены и в других городах ЯНАО.
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