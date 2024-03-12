В Салехарде за взятки осудили завхоза второй школы

13 марта 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Суд приговорил экс-завхоза школы Салехарда за взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В школах Салехарда вскрылась мошенническая схема В Салехарде 7 марта городской суд вынес приговор в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части школы № 2 Людмилы Римской. Информация о приговоре опубликована в карточке дела. «Городской суд Салехарда вынес обвинительный приговор Людмиле Римской, обвиняемой по статье 290 „Получение взятки“. Провозглашение приговора состоялось 7 марта», — следует из карточки дела, опубликованного на сайте суда Салехарда. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей, также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сроком на 3 года», — сообщает подробности приговора пресс-служба окружной прокуратуры в официальном telegram-канале. Кроме того, суд постановил конфисковать денежные средства, полученные преступным путем. Расследованием дела занимались следователи СУ СКР по ЯНАО. По данным следствия установлено, что с начала 2018 по сентябрь 2022 года Римская предоставляла предпринимателю сведения о закупках, планируемых руководством школы. На основе полученных данных, предприниматель заключал выгодные ему контракты. За разглашение коммерческой тайны он выплачивал обвиняемой вознаграждение. За указанный период бывший замдиректора незаконно обогатилась более чем на полмиллиона рублей. Мошенническая схема в школах Салехарда по завышению цен на госконтракты вскрылась в августе 2023 года. В коррупции подозреваются замы по АХЧ трех школ Салехарда и предприниматель. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Людмилы Римской следователи передали в суд в январе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде 7 марта городской суд вынес приговор в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части школы № 2 Людмилы Римской. Информация о приговоре опубликована в карточке дела. «Городской суд Салехарда вынес обвинительный приговор Людмиле Римской, обвиняемой по статье 290 „Получение взятки“. Провозглашение приговора состоялось 7 марта», — следует из карточки дела, опубликованного на сайте суда Салехарда. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей, также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сроком на 3 года», — сообщает подробности приговора пресс-служба окружной прокуратуры в официальном telegram-канале. Кроме того, суд постановил конфисковать денежные средства, полученные преступным путем. Расследованием дела занимались следователи СУ СКР по ЯНАО. По данным следствия установлено, что с начала 2018 по сентябрь 2022 года Римская предоставляла предпринимателю сведения о закупках, планируемых руководством школы. На основе полученных данных, предприниматель заключал выгодные ему контракты. За разглашение коммерческой тайны он выплачивал обвиняемой вознаграждение. За указанный период бывший замдиректора незаконно обогатилась более чем на полмиллиона рублей. Мошенническая схема в школах Салехарда по завышению цен на госконтракты вскрылась в августе 2023 года. В коррупции подозреваются замы по АХЧ трех школ Салехарда и предприниматель. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Людмилы Римской следователи передали в суд в январе.