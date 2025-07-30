30 июля 2025

Стало известно, как нашли загадочно пропавшую девочку в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге пропавшую девочку нашли сотрудники «РМК Поиск»
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка не вернулась домой 30 июля
Девочка не вернулась домой 30 июля Фото:

В Екатеринбурге нашли пропавшую 30 июля Алину М. в квартире на Химмаше сытую и здоровую. Ее удалось отыскать после того, как мальчик Дима, с которым девочку видели накануне, рассказал о ее местоположении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «РМК Поиск».

«Искали девочку на фудкортах и батутных парках. На одном из батутных парков они обменялись контактами с сотрудником и показали ему ориентировку на потерявшуюся девочку и фотографию мальчика, с которым ее видели накануне. Парень показал ее работникам и один их них — маленький Дима, сказал, что знает, где находится девочка и вместе с поисковиками дошел до этого дома. Сотрудники „РМК Поиск“ обнаружили девочку в квартире. С ней все хорошо, ее там накормили», — говорится в сообщении.

Поисковики увезли Алину в полицию. Она сначала расстроилась, но когда ей объяснили, что ее ждет мама, то успокоилась. Детям купили по мороженому.

К поискам девочки привлекали сотрудников полиции. Ее начали искать на утро 31 июля и обнаружили через несколько часов. Алина пропала вечером 30 июля, когда ушла из дома и не вернулась.

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В Екатеринбурге нашли пропавшую 30 июля Алину М. в квартире на Химмаше сытую и здоровую. Ее удалось отыскать после того, как мальчик Дима, с которым девочку видели накануне, рассказал о ее местоположении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «РМК Поиск». «Искали девочку на фудкортах и батутных парках. На одном из батутных парков они обменялись контактами с сотрудником и показали ему ориентировку на потерявшуюся девочку и фотографию мальчика, с которым ее видели накануне. Парень показал ее работникам и один их них — маленький Дима, сказал, что знает, где находится девочка и вместе с поисковиками дошел до этого дома. Сотрудники „РМК Поиск“ обнаружили девочку в квартире. С ней все хорошо, ее там накормили», — говорится в сообщении. Поисковики увезли Алину в полицию. Она сначала расстроилась, но когда ей объяснили, что ее ждет мама, то успокоилась. Детям купили по мороженому. К поискам девочки привлекали сотрудников полиции. Ее начали искать на утро 31 июля и обнаружили через несколько часов. Алина пропала вечером 30 июля, когда ушла из дома и не вернулась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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