В Екатеринбурге нашли пропавшую 30 июля Алину М. в квартире на Химмаше сытую и здоровую. Ее удалось отыскать после того, как мальчик Дима, с которым девочку видели накануне, рассказал о ее местоположении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «РМК Поиск».
«Искали девочку на фудкортах и батутных парках. На одном из батутных парков они обменялись контактами с сотрудником и показали ему ориентировку на потерявшуюся девочку и фотографию мальчика, с которым ее видели накануне. Парень показал ее работникам и один их них — маленький Дима, сказал, что знает, где находится девочка и вместе с поисковиками дошел до этого дома. Сотрудники „РМК Поиск“ обнаружили девочку в квартире. С ней все хорошо, ее там накормили», — говорится в сообщении.
Поисковики увезли Алину в полицию. Она сначала расстроилась, но когда ей объяснили, что ее ждет мама, то успокоилась. Детям купили по мороженому.
К поискам девочки привлекали сотрудников полиции. Ее начали искать на утро 31 июля и обнаружили через несколько часов. Алина пропала вечером 30 июля, когда ушла из дома и не вернулась.
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