Кошка неделю не может выйти из руин обрушившегося дома в Саратове

В Саратове кошка застряла в руинах обрушившейся многоэтажки
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Спасатели МЧС не имеют доступа к балкону, на котором находится кошка
Спасатели МЧС не имеют доступа к балкону, на котором находится кошка Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Саратове почти неделю продолжается спасательная операция по вызволению кошки, оказавшейся в руинах обрушившегося многоквартирного дома. Жители заметили кошку Масяню на обломках и выражают обеспокоенность ее состоянием: животное уже почти неделю находится без еды и воды.

«Кошка почти неделю сидит на руинах обрушившейся саратовской многоэтажки без еды и воды», — пишет Mash. Спасатели МЧС не имеют доступа к балкону, на котором находится кошка, из-за опасных верхних завалов. Использование автолестницы также невозможно — существует риск дальнейшего обрушения конструкций.

Жители района активно обсуждают ситуацию в социальных сетях, призывая спасателей ускорить операцию по спасению животного. Хозяйка Масяни узнала, что ее любимица жива, только из публикаций в соцсетях. Она рассказала, что собаку по кличке Шемми спасли сразу после происшествия, а вот кошка, испугавшись, спряталась и осталась в разрушенном доме.

Обрушение десятиэтажного жилого дома в Саратове произошло 25 июля. Причиной трагедии стал взрыв бытового газа, который полностью разрушил почти 40 квартир. В результате инцидента пострадали 18 человек, семь жителей погибли.

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В Саратове почти неделю продолжается спасательная операция по вызволению кошки, оказавшейся в руинах обрушившегося многоквартирного дома. Жители заметили кошку Масяню на обломках и выражают обеспокоенность ее состоянием: животное уже почти неделю находится без еды и воды. «Кошка почти неделю сидит на руинах обрушившейся саратовской многоэтажки без еды и воды», — пишет Mash. Спасатели МЧС не имеют доступа к балкону, на котором находится кошка, из-за опасных верхних завалов. Использование автолестницы также невозможно — существует риск дальнейшего обрушения конструкций. Жители района активно обсуждают ситуацию в социальных сетях, призывая спасателей ускорить операцию по спасению животного. Хозяйка Масяни узнала, что ее любимица жива, только из публикаций в соцсетях. Она рассказала, что собаку по кличке Шемми спасли сразу после происшествия, а вот кошка, испугавшись, спряталась и осталась в разрушенном доме. Обрушение десятиэтажного жилого дома в Саратове произошло 25 июля. Причиной трагедии стал взрыв бытового газа, который полностью разрушил почти 40 квартир. В результате инцидента пострадали 18 человек, семь жителей погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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