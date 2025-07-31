Кошка неделю не может выйти из руин обрушившегося дома в Саратове

В Саратове почти неделю продолжается спасательная операция по вызволению кошки, оказавшейся в руинах обрушившегося многоквартирного дома. Жители заметили кошку Масяню на обломках и выражают обеспокоенность ее состоянием: животное уже почти неделю находится без еды и воды.
«Кошка почти неделю сидит на руинах обрушившейся саратовской многоэтажки без еды и воды», — пишет Mash. Спасатели МЧС не имеют доступа к балкону, на котором находится кошка, из-за опасных верхних завалов. Использование автолестницы также невозможно — существует риск дальнейшего обрушения конструкций.
Жители района активно обсуждают ситуацию в социальных сетях, призывая спасателей ускорить операцию по спасению животного. Хозяйка Масяни узнала, что ее любимица жива, только из публикаций в соцсетях. Она рассказала, что собаку по кличке Шемми спасли сразу после происшествия, а вот кошка, испугавшись, спряталась и осталась в разрушенном доме.
Обрушение десятиэтажного жилого дома в Саратове произошло 25 июля. Причиной трагедии стал взрыв бытового газа, который полностью разрушил почти 40 квартир. В результате инцидента пострадали 18 человек, семь жителей погибли.
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