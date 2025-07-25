«Услышала даже глухая бабушка»: что говорят очевидцы о взрыве газа в Саратове

Количество погибших после взрыва газа в Саратове увеличилось
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В Саратове взорвался газ в жилом доме на улице Блинова, 2. Шестеро человек погибли, а пострадали семеро. Все жильцы дома эвакуированы. Очевидцы говорят, что звук взрыва услышала даже глухая бабушка, а осколки от взрыва разлетелись на 30 метров. Что рассказали первые свидетели трагедии — в материале URA.RU. 

Услышала глухая бабушка 

Местная жительница во время взрыва находилась в доме по соседству. Она кормила бабушку, у которой были проблемы со слухом. Но даже глухая женщина услышала взрыв, она сравнила взрывную волну со «взлетом».

«Такая волна, как будто мы взлетаем. Бабушка глухая, и то услышала все это», — заявила жительница.

«Дом пополз в бок»

Жители опасаются, что есть жертвы и в соседних квартирах. Женщина отметила, что после взрыва дом начал двигаться. 

«После сильного обрушения дом еще в бок пополз к соседним квартирам. Там же и рядом расположенные пострадали», — сообщила жительница.

«Яма обрушилась настолько, что оголилась газовая труба»

За полтора часа до взрыва жильцы жилого дома, расположенного на улице Блинова в Саратове, направили обращение председателю Государственной думы Вячеславу Володину. В своей жалобе они сообщили о появлении глубокой ямы рядом со зданием, вследствие чего оказалась открытой газовая труба.

«Яма обрушилась настолько, что оголилась газовая труба на Блинова. Администрация кормит завтраками и месяц не может засыпать яму», — заявил автор комментария. 

«Осколки полетели метров на 50»

Один из очевидцев прокомментировал обстановку у дома. По его словам, осколки полетели на большое расстояние, а в их дворе лежат кирпичи, выбиты стекла дома.

«Осколки полетели метров на 50. У нас во дворе лежат кирпичи. Напротив дом — тоже стекла выбило», — заявил очевидец. 

«Погиб ребенок»

Взрыв был очень сильным, говорят очевидцы. А взрывная волна задела еще и соседние дома.

«Я живу в соседнем доме (Блинова, 4), взрыв был на Блинова, 2. Подумали, может, машина рванула — взрыв просто оглушающим был. В рядом стоящих домах частных повыбивало окна. Задело еще наш дом — выбило стекла, облицовка повреждена. Снять не могу: там все завалено, не подойти», — поделился очевидец. Его слова приводит «Газета.Ru». 

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В Саратове взорвался газ в жилом доме на улице Блинова, 2. Шестеро человек погибли, а пострадали семеро. Все жильцы дома эвакуированы. Очевидцы говорят, что звук взрыва услышала даже глухая бабушка, а осколки от взрыва разлетелись на 30 метров. Что рассказали первые свидетели трагедии — в материале URA.RU.  Услышала глухая бабушка  Местная жительница во время взрыва находилась в доме по соседству. Она кормила бабушку, у которой были проблемы со слухом. Но даже глухая женщина услышала взрыв, она сравнила взрывную волну со «взлетом». «Такая волна, как будто мы взлетаем. Бабушка глухая, и то услышала все это», — заявила жительница. «Дом пополз в бок» Жители опасаются, что есть жертвы и в соседних квартирах. Женщина отметила, что после взрыва дом начал двигаться.  «После сильного обрушения дом еще в бок пополз к соседним квартирам. Там же и рядом расположенные пострадали», — сообщила жительница. «Яма обрушилась настолько, что оголилась газовая труба» За полтора часа до взрыва жильцы жилого дома, расположенного на улице Блинова в Саратове, направили обращение председателю Государственной думы Вячеславу Володину. В своей жалобе они сообщили о появлении глубокой ямы рядом со зданием, вследствие чего оказалась открытой газовая труба. «Яма обрушилась настолько, что оголилась газовая труба на Блинова. Администрация кормит завтраками и месяц не может засыпать яму», — заявил автор комментария.  «Осколки полетели метров на 50» Один из очевидцев прокомментировал обстановку у дома. По его словам, осколки полетели на большое расстояние, а в их дворе лежат кирпичи, выбиты стекла дома. «Осколки полетели метров на 50. У нас во дворе лежат кирпичи. Напротив дом — тоже стекла выбило», — заявил очевидец.  «Погиб ребенок» Взрыв был очень сильным, говорят очевидцы. А взрывная волна задела еще и соседние дома. «Я живу в соседнем доме (Блинова, 4), взрыв был на Блинова, 2. Подумали, может, машина рванула — взрыв просто оглушающим был. В рядом стоящих домах частных повыбивало окна. Задело еще наш дом — выбило стекла, облицовка повреждена. Снять не могу: там все завалено, не подойти», — поделился очевидец. Его слова приводит «Газета.Ru». 
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