«Услышала даже глухая бабушка»: что говорят очевидцы о взрыве газа в Саратове

В Саратове взорвался газ в жилом доме на улице Блинова, 2. Шестеро человек погибли, а пострадали семеро. Все жильцы дома эвакуированы. Очевидцы говорят, что звук взрыва услышала даже глухая бабушка, а осколки от взрыва разлетелись на 30 метров. Что рассказали первые свидетели трагедии — в материале URA.RU.
Услышала глухая бабушка
Местная жительница во время взрыва находилась в доме по соседству. Она кормила бабушку, у которой были проблемы со слухом. Но даже глухая женщина услышала взрыв, она сравнила взрывную волну со «взлетом».
«Такая волна, как будто мы взлетаем. Бабушка глухая, и то услышала все это», — заявила жительница.
«Дом пополз в бок»
Жители опасаются, что есть жертвы и в соседних квартирах. Женщина отметила, что после взрыва дом начал двигаться.
«После сильного обрушения дом еще в бок пополз к соседним квартирам. Там же и рядом расположенные пострадали», — сообщила жительница.
«Яма обрушилась настолько, что оголилась газовая труба»
За полтора часа до взрыва жильцы жилого дома, расположенного на улице Блинова в Саратове, направили обращение председателю Государственной думы Вячеславу Володину. В своей жалобе они сообщили о появлении глубокой ямы рядом со зданием, вследствие чего оказалась открытой газовая труба.
«Яма обрушилась настолько, что оголилась газовая труба на Блинова. Администрация кормит завтраками и месяц не может засыпать яму», — заявил автор комментария.
«Осколки полетели метров на 50»
Один из очевидцев прокомментировал обстановку у дома. По его словам, осколки полетели на большое расстояние, а в их дворе лежат кирпичи, выбиты стекла дома.
«Осколки полетели метров на 50. У нас во дворе лежат кирпичи. Напротив дом — тоже стекла выбило», — заявил очевидец.
«Погиб ребенок»
Взрыв был очень сильным, говорят очевидцы. А взрывная волна задела еще и соседние дома.
«Я живу в соседнем доме (Блинова, 4), взрыв был на Блинова, 2. Подумали, может, машина рванула — взрыв просто оглушающим был. В рядом стоящих домах частных повыбивало окна. Задело еще наш дом — выбило стекла, облицовка повреждена. Снять не могу: там все завалено, не подойти», — поделился очевидец. Его слова приводит «Газета.Ru».
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