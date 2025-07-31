«Все очень дорого»: Никас Сафронов назвал проблемы российских курортов

Никас Сафронов на черноморских курортах бывает практически каждое лето. Впрочем, они его не слишком вдохновляют. В беседе с URA.RU народный художник РФ указал на недостатки отечественных курортов и дал советы, как сделать их лучше.
«Наше Черное море — самое лучшее в мире, — считает Никас. — Оно малосоленое, без акул и других ядовитых гадов. Казалось бы, у нас можно сделать настоящую мировую жемчужину, куда бы ехали люди на отдых со всей России и всего мира. Я все время сравниваю с Арабскими Эмиратами. Там на пляжах просто идеальная чистота. Спичку бросишь — сразу подходит человек. У нас, к сожалению, такого пока нет. Хотя не могу не отметить, что в последнее время все постепенно идет к улучшению».
Художник считает, что по уровню комфорта наши курорты уступают зарубежным. «После шторма из моря на берег выбрасывается какой-то мусор, который убирают сразу только там, где дорогие отели», — считает он. Кроме того, стихийная застройка Сочи, по мнению Сафронова, является причиной затопления города во время дождей.
Многим гражданам отдых в России вообще не по карману, в связи с чем они вынуждены делать выбор в пользу Египта и Турции. Бизнес объясняет высокие цены коротким летом, но потребителю от этого не легче.
«Цены на наших курортах высокие незаслуженно, — продолжает Никас. — Наши люди вынуждены ехать в другие места за границей, где порой можно отдохнуть дешевле. Это очень неправильно. Думаю, что нужно взять этот вопрос под особый контроль государства. Местные говорят: „У нас сезон два с половиной месяца длится. Они нас потом год кормят“. В результате с туристов по три шкуры дерут. Все дорого: жилье, рестораны, такси… Наши курорты были бы раем на земле. Но, к сожалению, пока по уровню комфорта и доступности они уступают и турецким, и египетским».
Напомним, в беседе с корреспондентами URA.RU художник назвал лучше место для отдыха. По словам Никаса, оно находится на его родине в Ульяновске. Там Сафронов построил родовое поместье, где старается отдыхать каждое лето.
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