Два слона из Лаоса будут переданы в зоопарк Санкт-Петербурга в качестве подарка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Подарок был одобрен российским президентом России Владимиром Путиным.
«В хозяйстве пригодятся, спасибо», — заявил глава РФ в ответ на предложение лаосской стороны. Слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и руководителем Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Основное внимание в ходе встречи уделяется развитию сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также обсуждению актуальных вопросов международной и региональной политики.
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