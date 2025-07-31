Президент Лаоса подарил России двух слонов. Видео

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Двух слонов Лаос подарить решил питерскому зоопарку
Двух слонов Лаос подарить решил питерскому зоопарку Фото:

Два слона из Лаоса будут переданы в зоопарк Санкт-Петербурга в качестве подарка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Подарок был одобрен российским президентом России Владимиром Путиным.

«В хозяйстве пригодятся, спасибо», — заявил глава РФ в ответ на предложение лаосской стороны. Слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и руководителем Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Основное внимание в ходе встречи уделяется развитию сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также обсуждению актуальных вопросов международной и региональной политики.

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Два слона из Лаоса будут переданы в зоопарк Санкт-Петербурга в качестве подарка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Подарок был одобрен российским президентом России Владимиром Путиным. «В хозяйстве пригодятся, спасибо», — заявил глава РФ в ответ на предложение лаосской стороны. Слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и руководителем Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Основное внимание в ходе встречи уделяется развитию сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также обсуждению актуальных вопросов международной и региональной политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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