Аналитики назвали самые популярные профессиональные курсы в ХМАО

Жители Югры стали активно интересоваться обучением рабочим профессиям. Среди самых популярных во втором квартале 2025 года оказались курсы плотников, столяров и слесарей, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Спрос на образовательные программы по подготовке плотников вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а столярные курсы начали искать на 26% чаще. В Ханты-Мансийске обучение столяров стало востребованнее в 3,4 раза, плотников — в 2,7 раза, а курсы слесарей начали искать в 2,4 раза чаще», — говорится в исследовании.
Вместе с повышением спроса в регионе стало больше предложений по обучению этим направлениям. Но помимо рабочих профессий югорчане стали часто интересоваться бьюти-индустрией и кулинарией. Только на курсы ногтевого сервиса за год спрос вырос на 91%. А на кондитерские — в 2,5 раза.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре вырос спрос на сотрудников в индустрии красоты. По данным Head Hunter, число вакансий за месяц в фитнес-клубах и бьюти-салонах увеличилось сразу на 40%.
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