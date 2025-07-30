30 июля 2025

Аналитики назвали самые популярные профессиональные курсы в ХМАО

Жители ХМАО массово идут учиться рабочим профессиям
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане стали интересоваться профессиями плотника и столяра
Югорчане стали интересоваться профессиями плотника и столяра Фото:

Жители Югры стали активно интересоваться обучением рабочим профессиям. Среди самых популярных во втором квартале 2025 года оказались курсы плотников, столяров и слесарей, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Спрос на образовательные программы по подготовке плотников вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а столярные курсы начали искать на 26% чаще. В Ханты-Мансийске обучение столяров стало востребованнее в 3,4 раза, плотников — в 2,7 раза, а курсы слесарей начали искать в 2,4 раза чаще», — говорится в исследовании.

Вместе с повышением спроса в регионе стало больше предложений по обучению этим направлениям. Но помимо рабочих профессий югорчане стали часто интересоваться бьюти-индустрией и кулинарией. Только на курсы ногтевого сервиса за год спрос вырос на 91%. А на кондитерские — в 2,5 раза.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре вырос спрос на сотрудников в индустрии красоты. По данным Head Hunter, число вакансий за месяц в фитнес-клубах и бьюти-салонах увеличилось сразу на 40%.

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Жители Югры стали активно интересоваться обучением рабочим профессиям. Среди самых популярных во втором квартале 2025 года оказались курсы плотников, столяров и слесарей, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «Спрос на образовательные программы по подготовке плотников вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а столярные курсы начали искать на 26% чаще. В Ханты-Мансийске обучение столяров стало востребованнее в 3,4 раза, плотников — в 2,7 раза, а курсы слесарей начали искать в 2,4 раза чаще», — говорится в исследовании. Вместе с повышением спроса в регионе стало больше предложений по обучению этим направлениям. Но помимо рабочих профессий югорчане стали часто интересоваться бьюти-индустрией и кулинарией. Только на курсы ногтевого сервиса за год спрос вырос на 91%. А на кондитерские — в 2,5 раза. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре вырос спрос на сотрудников в индустрии красоты. По данным Head Hunter, число вакансий за месяц в фитнес-клубах и бьюти-салонах увеличилось сразу на 40%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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