Песков раскрыл, на каком этапе находится возвращение зарубежного бизнеса в РФ

Песков заявил, что американский бизнес не начал возвращение в РФ
Американский бизнес не начинал возвращаться в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никакого процесса возвращения американского бизнеса не было», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время, после угроз президента США Дональда Трампа, ставить на паузу нечего.
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