Песков раскрыл, на каком этапе находится возвращение зарубежного бизнеса в РФ

Песков: американский бизнес не возвращается в Россию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что американский бизнес не начал возвращение в РФ
Песков заявил, что американский бизнес не начал возвращение в РФ Фото:

Американский бизнес не начинал возвращаться в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакого процесса возвращения американского бизнеса не было», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время, после угроз президента США Дональда Трампа, ставить на паузу нечего.

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Американский бизнес не начинал возвращаться в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никакого процесса возвращения американского бизнеса не было», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время, после угроз президента США Дональда Трампа, ставить на паузу нечего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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