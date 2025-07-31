Избирком ХМАО отказал 150 кандидатам в участии в выборах

В ХМАО завершена регистрация кандидатов на муниципальные выборы. Документы подали 370 человек, однако в списки были включены только 225. Об этом сообщили в окружной избирательной комиссии.
«Всего на участие в муниципальных выборах в избирательные комиссии Югры поступили документы от 370 кандидатов. 335 — на выборах депутатов различных уровней, и 35 — на выборах глав городских и сельских поселений. Зарегистрированы 225 кандидатов», — уточнили в комиссии. На выборах предстоит избрать 91 депутата и 7 глав городских и сельских поселений.
Больше всего кандидатов выдвинула партия «Единая Россия» — 99 человек. От ЛДПР зарегистрированы 78 кандидатов, от КПРФ — 70. Самовыдвижение выбрали 56 человек. Партия «Справедливая Россия — За правду» выдвинула 37 кандидатов, от «Новых людей» баллотируются 16.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске прошел форум муниципальных депутатов, на котором губернатор Руслан Кухарук предложил сделать его ежегодным для обсуждения актуальных задач региона. Власти Югры подчеркивают важность взаимодействия с депутатским корпусом, чтобы оперативно реагировать на запросы жителей и улучшать качество жизни в округе.
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