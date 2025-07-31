Директор Меладзе резко отреагировал на вопрос о концертах артиста в России

Директор Меладзе нервно отреагировал на вопрос о выступлениях в России
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Валерий Меладзе живет в режиме тишины
Валерий Меладзе живет в режиме тишины Фото:

Певец Валерий Меладзе сейчас активно гастролирует вне России и вряд ли в ближайшем времени ситуация изменится, вопреки постоянно появляющимся сплетням. URA.RU обратилось за комментарием к концертному директору певца Сергею Луппову. Но представитель звезды дал довольно раздраженный и оскорбительный ответ.

«Проснулись. Никаких комментариев! Весь график на сайте Меладзе», — пояснил концертный директор.

На вопрос о частных мероприятиях, например, на условиях анонимности, представитель Валерия также отказался что-либо комментировать. Гастрольный график артиста на сегодняшний день расписан до конца года. По плану у Валерия выступления в Монако, Латвии, США и других странах.

Сам Меладзе три года уже не живет в России, с журналистами не общается. С начала года он несколько раз тайно прилетал в Россию по семейным делам.

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Певец Валерий Меладзе сейчас активно гастролирует вне России и вряд ли в ближайшем времени ситуация изменится, вопреки постоянно появляющимся сплетням. URA.RU обратилось за комментарием к концертному директору певца Сергею Луппову. Но представитель звезды дал довольно раздраженный и оскорбительный ответ. На вопрос о частных мероприятиях, например, на условиях анонимности, представитель Валерия также отказался что-либо комментировать. Гастрольный график артиста на сегодняшний день расписан до конца года. По плану у Валерия выступления в Монако, Латвии, США и других странах. Сам Меладзе три года уже не живет в России, с журналистами не общается. С начала года он несколько раз тайно прилетал в Россию по семейным делам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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