Муниципалитет бьет рекорды постоянства в рейтинге эффективности властей ХМАО

Сургутский район вновь возглавил топ самых эффективных муниципалитетов ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сургутский район вновь рейтинг эффективности органов местного самоуправления
Сургутский район вновь рейтинг эффективности органов местного самоуправления Фото:

Сургутский район в третий раз возглавил окружной рейтинг эффективности муниципальных властей в ХМАО. Как сообщил в своем telegram-канале глава муниципалитета Андрей Трубецкой, за достижение показателей район получит грант в размере 21,6 миллиона рублей.

«Сургутский район в третий раз возглавил окружной рейтинг эффективности деятельности органов местного самоуправления. За достижение показателей район получит грант в размере 21,6 млн рублей в форме дотаций», — указано в публикации главы района.

По итогам 2024 года район занял второе место по доле населения, улучшившего жилищные условия. «Это 1836 семей. В прошлом году в поселениях было введено 125 402 квадратных метров жилья», — пояснил Трубецкой.

Также Сургутский район оказался лидером по числу спортсменов — их в муниципалитете 76,1%, свыше 94 тысяч жителей. Сыграло свою роль и полное отсутствие очередей в детские сады в поселениях района.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО выделили грант Сургутскому району для стимулирования роста налогового потенциала по итогам работы в 2024 году. Дотация в размере 38,7 миллионов рублей стала самой крупной из всех муниципальных районов Югры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутский район в третий раз возглавил окружной рейтинг эффективности муниципальных властей в ХМАО. Как сообщил в своем telegram-канале глава муниципалитета Андрей Трубецкой, за достижение показателей район получит грант в размере 21,6 миллиона рублей. «Сургутский район в третий раз возглавил окружной рейтинг эффективности деятельности органов местного самоуправления. За достижение показателей район получит грант в размере 21,6 млн рублей в форме дотаций», — указано в публикации главы района. По итогам 2024 года район занял второе место по доле населения, улучшившего жилищные условия. «Это 1836 семей. В прошлом году в поселениях было введено 125 402 квадратных метров жилья», — пояснил Трубецкой. Также Сургутский район оказался лидером по числу спортсменов — их в муниципалитете 76,1%, свыше 94 тысяч жителей. Сыграло свою роль и полное отсутствие очередей в детские сады в поселениях района. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО выделили грант Сургутскому району для стимулирования роста налогового потенциала по итогам работы в 2024 году. Дотация в размере 38,7 миллионов рублей стала самой крупной из всех муниципальных районов Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...