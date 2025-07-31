Муниципалитет бьет рекорды постоянства в рейтинге эффективности властей ХМАО

Сургутский район в третий раз возглавил окружной рейтинг эффективности муниципальных властей в ХМАО. Как сообщил в своем telegram-канале глава муниципалитета Андрей Трубецкой, за достижение показателей район получит грант в размере 21,6 миллиона рублей.
«Сургутский район в третий раз возглавил окружной рейтинг эффективности деятельности органов местного самоуправления. За достижение показателей район получит грант в размере 21,6 млн рублей в форме дотаций», — указано в публикации главы района.
По итогам 2024 года район занял второе место по доле населения, улучшившего жилищные условия. «Это 1836 семей. В прошлом году в поселениях было введено 125 402 квадратных метров жилья», — пояснил Трубецкой.
Также Сургутский район оказался лидером по числу спортсменов — их в муниципалитете 76,1%, свыше 94 тысяч жителей. Сыграло свою роль и полное отсутствие очередей в детские сады в поселениях района.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО выделили грант Сургутскому району для стимулирования роста налогового потенциала по итогам работы в 2024 году. Дотация в размере 38,7 миллионов рублей стала самой крупной из всех муниципальных районов Югры.
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