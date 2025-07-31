Трамп поставил дедлайн России и Украине по заключению мира

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину достичь мирного соглашения до 8 августа. Об этом сообщил заместитель временного поверенного в делах Штатов при ООН Джон Келли на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
«Пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира», — подчеркнул Келли, выступая на заседании. Слова передают «Известия».
Ранее глава США Дональд Трамп выдвинул России ультиматум, согласно которому президент РФ Владимир Путин должен в течение 50 дней согласиться на прекращение огня; в противном случае Штаты введут 100-процентные вторичные тарифы на закупки российских энергоносителей для всех стран-импортеров. Вскоре американский лидер сократил этот срок и заявил, что Москва и Киев должны достичь мирного соглашения в течение ближайших 10–12 дней. Накануне, 29 июля, Трамп дал старт своему ультиматуму.
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