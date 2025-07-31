Трамп поставил дедлайн России и Украине по заключению мира

Трамп хочет, чтобы Москва и Киев достигли соглашения до 8 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп ранее поставил ультиматум по урегулированию конфликта
Трамп ранее поставил ультиматум по урегулированию конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину достичь мирного соглашения до 8 августа. Об этом сообщил заместитель временного поверенного в делах Штатов при ООН Джон Келли на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира», — подчеркнул Келли, выступая на заседании. Слова передают «Известия».

Ранее глава США Дональд Трамп выдвинул России ультиматум, согласно которому президент РФ Владимир Путин должен в течение 50 дней согласиться на прекращение огня; в противном случае Штаты введут 100-процентные вторичные тарифы на закупки российских энергоносителей для всех стран-импортеров. Вскоре американский лидер сократил этот срок и заявил, что Москва и Киев должны достичь мирного соглашения в течение ближайших 10–12 дней. Накануне, 29 июля, Трамп дал старт своему ультиматуму.

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Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину достичь мирного соглашения до 8 августа. Об этом сообщил заместитель временного поверенного в делах Штатов при ООН Джон Келли на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. «Пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира», — подчеркнул Келли, выступая на заседании. Слова передают «Известия». Ранее глава США Дональд Трамп выдвинул России ультиматум, согласно которому президент РФ Владимир Путин должен в течение 50 дней согласиться на прекращение огня; в противном случае Штаты введут 100-процентные вторичные тарифы на закупки российских энергоносителей для всех стран-импортеров. Вскоре американский лидер сократил этот срок и заявил, что Москва и Киев должны достичь мирного соглашения в течение ближайших 10–12 дней. Накануне, 29 июля, Трамп дал старт своему ультиматуму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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