Скандальный мэр и его команда ополчились против «Единой России» в Чувашии

Прославившийся на всю страну мэр Максим Семенов и его соратники ополчились против «Единой России» во втором по численности населения городе Чувашии. Инсайд корреспондента URA.RU подтвердился. Данные о выдвинутых кандидатах опубликованы на сайте городского избиркома.
В списках выдвинутых не только сам Семенов, но и пять депутатов, которые в этом созыве представляли «Единую Россию» и «Справедливую Россию». Теперь они баллотируются как самовыдвиженцы. Так, в списках числятся Сергей Чернов (округ №17), Сергей Исаев (округ №6), Илья Михайлов (округ №2), Григорий Михайлов (округ №4), Александр Крылов (округ №25). Семенов избирается в 17 одномандатном округе. Против него выдвинулся однофамилец от «Справедливой России» Иван Семенов.
По данным близкого местным властям инсайдера, большей части народных избранников из действующего созыва запретили участвовать в выборах из-за поддержки Семенова. Правила избрания в новую думу депутатам озвучивали еще за несколько недель до увольнения мэра на встрече с представителями внутриполитического блока республики. Напомним, за отставку главы в июне проголосовали лишь 13 депутатов из 25.
Ранее Семенов сообщал URA.RU, что не смирился со своей отставкой. Он подавал в суд на решение депутатов и считал его не правомочным, так как проголосовали меньше двух третей всего состава думы. Конфликт опасен для единственного в стране главы региона от «Справедливой России» Олега Николаева. Именно он, по словам источников, был инициатором отставки Семенова из-за личного конфликта. Протестные настроения во втором по величине городе республики ставят под угрозу результат Николаева на его собственных выборах.
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