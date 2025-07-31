Путин принял в Кремле министра иностранных дел Сирии Аш-Шибани

Путин встретился с главой МИД Сирии
Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИД Сирии Асаадом Аш-Шибани и сопровождающей его делегацией. Об этом сообщают сирийские издания.
«Президент России Владимир Путин принял министра иностранных дел Асаада Аш-Шибани и сопровождающую его делегацию в Кремле...» — пишет сирийское государственное агентство SANA. Издание ссылается на свои источники.
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