Путин принял в Кремле министра иностранных дел Сирии Аш-Шибани

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Путин встретился с главой МИД Сирии
Путин встретился с главой МИД Сирии Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИД Сирии Асаадом Аш-Шибани и сопровождающей его делегацией. Об этом сообщают сирийские издания.

«Президент России Владимир Путин принял министра иностранных дел Асаада Аш-Шибани и сопровождающую его делегацию в Кремле...» — пишет сирийское государственное агентство SANA. Издание ссылается на свои источники. 

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Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИД Сирии Асаадом Аш-Шибани и сопровождающей его делегацией. Об этом сообщают сирийские издания. «Президент России Владимир Путин принял министра иностранных дел Асаада Аш-Шибани и сопровождающую его делегацию в Кремле...» — пишет сирийское государственное агентство SANA. Издание ссылается на свои источники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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