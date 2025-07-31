Путин расширил список оснований для лишения гражданства России

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для лишения приобретенного гражданства РФ. Документ опубликован на портале правовых актов. Согласно закону, перечень оснований для аннулирования гражданства теперь включает более 20 новых пунктов.
В частности, лишение гражданства станет возможным за совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы или оправдание терроризма, а также за секретное сотрудничество с иностранными государствами или организациями с целью подрыва безопасности России. В список оснований также добавлены содействие реализации решений международных организаций, членом которых РФ не является, оказание поддержки противнику в действиях, направленных против безопасности государства, а также публичные призывы к осуществлению подобных действий и распространение нацистской символики.
В числе новых оснований значатся и организация незаконной миграции, преступления сексуального характера против несовершеннолетних, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями детей, а также любые преступления, совершенные по экстремистским мотивам или с целью оправдания терроризма. Лишать приобретенного гражданства смогут и за действия, связанные с неправомерным воздействием на критическую информационную инфраструктуру РФ. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
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