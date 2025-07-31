Жители Курил рассказали о находках после цунами

В Северо-Курильске цунами вынесли на берег много рыбы и необычных предметов
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На Парамушире волны цунами вынесли на берег много рыбы и необычных предметов
На Парамушире волны цунами вынесли на берег много рыбы и необычных предметов Фото:

В Северо-Курильске после трех волн цунами на острове Парамушир побережье оказалось усыпано рыбой и необычными предметами. Местный житель Сергей Лакомов обнаружил среди выброшенного на берег старый изолятор от проводов, который, вероятно, попал в море во время разрушительного цунами 1952 года.

«Этот изолятор, скорее всего, висел на столбах еще в советские времена. Интересно, что его унесло в океан более 70 лет назад, а теперь вода вернула его обратно. Из-за времени и воздействия стихии узнать, был ли он советским или японским, уже невозможно», — рассказал Лакомов РИА Новости.

Кроме того, на берегу оказалось много рыбы, включая камбалу. И хотя она пахнет свежей, есть ее нельзя. Еще одной неожиданной находкой стала песчанка — эта рыба лежала в 300 метрах от пролива, хотя специалисты утверждали, что волна не заходила дальше 200 метров.

Жители Камчатки и Курильских островов сейчас пытаются прийти в себя после продолжительного землетрясения, которое вызвало цунами. 30 июля 2025 года, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой около 8,7. Это самое сильное сейсмическое событие на Дальнем Востоке с 1952 года. Власти призвали жителей не приближаться к побережью в опасных районах.

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В Северо-Курильске после трех волн цунами на острове Парамушир побережье оказалось усыпано рыбой и необычными предметами. Местный житель Сергей Лакомов обнаружил среди выброшенного на берег старый изолятор от проводов, который, вероятно, попал в море во время разрушительного цунами 1952 года. «Этот изолятор, скорее всего, висел на столбах еще в советские времена. Интересно, что его унесло в океан более 70 лет назад, а теперь вода вернула его обратно. Из-за времени и воздействия стихии узнать, был ли он советским или японским, уже невозможно», — рассказал Лакомов РИА Новости. Кроме того, на берегу оказалось много рыбы, включая камбалу. И хотя она пахнет свежей, есть ее нельзя. Еще одной неожиданной находкой стала песчанка — эта рыба лежала в 300 метрах от пролива, хотя специалисты утверждали, что волна не заходила дальше 200 метров. Жители Камчатки и Курильских островов сейчас пытаются прийти в себя после продолжительного землетрясения, которое вызвало цунами. 30 июля 2025 года, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой около 8,7. Это самое сильное сейсмическое событие на Дальнем Востоке с 1952 года. Власти призвали жителей не приближаться к побережью в опасных районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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