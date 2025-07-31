Привез в Россию Playboy и основал «Ведомости»: кто такой медиамагнат Дерк Сауэр

В возрасте 72 года скончался Дерк Сауэр — нидерландский журналист и издатель, стоявший у истоков деловой российской газеты «Ведомости» и принесший в Россию первые глянцевые журналы, включая Playboy, Cosmopolitan и Esquire. О жизни и карьере медиамагната, который кардинально изменил прессу в нашей стране — в материале URA.RU.
Начало карьеры медиамагната
Сауэр родился в Амстердаме 31 октября в 1952 году и начал заниматься журналистикой уже в 14 лет, создав газету для молодежного движения. Позже он работал в левых и коммунистических изданиях, а в 19 лет отправился в Северную Ирландию, чтобы освещать конфликт в Белфасте.
Оттуда он вел репортажи о конфликте в Северной Ирландии для радио VPRO и журнала De Groene Amsterdammer. После своих смелых репортажей из Северной Ирландии молодой журналист Сауэр попал в поле зрения нидерландских спецслужб. На протяжении двадцати лет разведка внимательно следила за его деятельностью — настолько неординарной и провокационной казалась его работа властям.
В 1975 году Сауэр вместе с единомышленниками создал еженедельный журнал Nieuwe Revu, который стал культовым. Его дерзкий девиз — «секс, новости и рок-н-ролл» — как нельзя лучше отражал дух времени. К 1982 году он возглавил издание, превратив его в один из самых обсуждаемых медиапроектов Нидерландов. Этот опыт стал для Сауэра важной школой, которая позже помогла ему совершить революцию уже на российском медиарынке.
Как нидерландец Сауэр изменил российские СМИ
Когда Советский Союз переживал эпоху перестройки, нидерландский журналист Сауэр сделал решительный шаг — переехал в Россию. Это решение не только изменило его жизнь, но и во многом определило будущее российских медиа.
Еще до того, как в нашей стране начал формироваться рынок независимой прессы, Сауэр разглядел его огромный потенциал. Он стал одним из первых западных медиапредпринимателей, кто поверил в возможность создания в России СМИ нового формата.
После падения Берлинской стены Сауэр переехал в Москву, где в 1992 году основал компанию Independent Media. Она стала первым крупным западным издательским домом в России, запустив Moscow Times (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) и адаптировав для русской аудитории Cosmopolitan, Playboy, Harpers Bazaar и другие мировые бренды.
В 1999 году он вместе с Financial Times и The Wall Street Journal создал «Ведомости» — первую в России деловую газету международного уровня. В ноябре 2012 года Сауэр стал президентом РБК, а в августе 2015 года его назначили на должность вице-президента группы компаний «Онэксим». В 2015 году из-за закона, запрещающего иностранцам владеть более 20% российских СМИ, Сауэр потерял контроль над «Ведомостями».
Уход из России и последние годы
После начала СВО Сауэр покинул Россию. Вместе с ним РФ покинули и сотрудники Moscow Times (к этому времени издание перешло в цифровой формат и фокусировалось на русскоязычных материалах). Теперь редакция Moscow Times базируется в Амстердаме — как и редакция телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов).
До последних дней Сауэр вел колонку в амстердамской газете Het Parool. Его последняя колонка вышла 27 июня. Его сын, журналист Петр Сауэр, написал: «В свои последние дни он просил поблагодарить всех читателей его колонки за поддержку и теплые отзывы».
Причина смерти медиамагната
В июне 2025 года жизнь известного медиамагната Дерка Сауэра трагически изменилась. Во время отдыха с женой Эллен Вербейк в Греции произошло крушение парусной яхты, в результате которого Сауэр получил тяжелые травмы спины.
После аварии издатель прошел курс лечения сначала в афинских, затем в амстердамских клиниках. Однако, как сообщает нидерландское издание Het Parool, несмотря на усилия врачей, последствия травм оказались слишком серьезными. Сауэр так и не смог оправиться от полученных травм.
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