Путин подписал закон о военных пенсиях для участников СВО и ополченцев

Участники специальной военной операции (СВО), а также добровольцы и ополченцы Донбасса, получившие инвалидность в ходе боевых действий с Украиной, теперь смогут получать две пенсии одновременно. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
«Граждане, заключившие контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ, и получившие инвалидность в ходе участия в СВО на Украине, а также добровольцы и ополченцы, сражавшиеся на территории ДНР и ЛНР с 2014 года и утратившие трудоспособность вследствие ранений, теперь могут претендовать одновременно на пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости или по выслуге лет», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
В документе также уточняется, что аналогичное право предоставляется гражданам, которые вступили в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года и стали инвалидами из-за участия в боевых действиях. Закон распространяется на лиц, пострадавших во время службы в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года. Кроме того, родители военнослужащих-призывников, погибших при исполнении или умерших впоследствии из-за военной травмы, смогут выбрать для себя наиболее выгодную комбинацию пенсий: по потере кормильца и по старости, по потере кормильца и за выслугу лет либо по потере кормильца и социальную пенсию.
Ранее право на одновременное получение двух пенсий в России имели строго определенные категории граждан, такие как инвалиды вследствие военной травмы, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также вдовы и родители погибших военнослужащих. В 2025 году в стране также началось поэтапное повышение пенсионных выплат для различных групп, включая увеличение фиксированной выплаты для граждан с первой группой инвалидности и лиц старше 80 лет.
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