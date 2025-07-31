В регионах России объявили опасность БПЛА: онлайн-трансляция

В ряде регионов России объявили опасность беспилотной атаки. Предупреждения коснулись Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. URA.RU ведет прямую трансляцию по атакам и передает самые свежие обновления касательно отражения налета БПЛА.
03:01 В Нововоронеже объявлена тревога в связи с угрозой удара беспилотника. Работают системы оповещения. Экстренное оповещение опубликовано в официальном telegram-канале губернатора Воронежской области Александра Гусева.
02:58 Отменена ракетная опасность в Глушковском и Кореневском районах. Об этом сообщается в telegram-канале оперштаба Курской области.
02:48 На всей территории Запорожской области объявлена дроновая тревога, особенно в Приазовье, южнее Токмака, Бердянске и пригороде. Об угрозе атак БПЛА предупредил председатель комиссии ОП РФ Владимир Рогов в своем telegram-канале.
02:42 Горит дом возле села Петрушино по улице Энгельса (Ростовская область). Пожарных вызвали, сообщают очевидцы. Предположительно, возгорание произошло после атаки БПЛА.
02:39 В Ставропольском крае объявлена беспилотная опасность. Жителям рекомендуют следить за сообщениями и звонить на 112 в случае необходимости. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем telegram-канале.
02:19 «Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — предупредил жителей в своем telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
02:18 В Таганроге больше 10 взрывов слышали местные жители. По сообщениям очевидцев, предварительно они видели и слышали около 2 взрывов прямо над многопрофильной больницей.
02:14 В Таганроге объявлена воздушная опасность. Глава города Светлана Камбулова в своем telegram-канале призвала жителей немедленно покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, не подходить к окнам и сохранять спокойствие. Она предупредила о работе сил ПВО.
02:04 В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали еще двое мирных жителей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова. В Шебекино при повторном обстреле ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой. Повреждены три дома — выбиты окна, разрушены кровли и заборы. На трассе Красная Яруга — Сергиевка дрон атаковал авто — мужчина с осколочными ранениями ноги (амбулаторное лечение). Машина повреждена.
02:00 Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил тревогу в Острогожском районе из-за угрозы удара беспилотника. Глава региона написал об этом в своем telegram-канале.
01:57 В Воронеже объявлена тревога из-за угрозы удара беспилотника — губернатор Александр Гусев призвал жителей срочно укрыться в помещениях и держаться подальше от окон. Работают системы оповещения. Власти региона рекомендуют гражданам сообщать о дронах по номеру 112.
01:54 «Стык Курской и Брянской областей. Опасность по БПЛА», — передают местные telegram-каналы.
01:44 С 18.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Один — над акваторией Черного моря, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области.
01:44 В Курской области также тревога. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.
01:43 БПЛА летят в направлении Ростовской области от ЛДНР. Об этом сообщают местные СМИ.
01:43 Губернатор Белгородской области Гладков предупредил об атаке беспилотников. Дополнительной информации по возможным пострадавшим или разрушениям не приводится.
01:42 МЧС Воронежской области предупредило об атаках БПЛА. «Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна», — сообщили в ведомстве.
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