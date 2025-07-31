31 июля 2025

Зеленский отказался признавать неприятную правду

Зеленский не признал факт потери ВСУ Часова Яра
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский выпустил видеообращение
Зеленский выпустил видеообращение Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский отверг заявления Министерства обороны России о потере украинской армией контроля над городом Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом он сообщил в видеообращении.

«Вы это все видели, про Часов Яр. Это неправда. Украинские подразделения защищают наши позиции», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. 

Ранее, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по оперативной обстановке на фронте, уделяя особое внимание району Покровска, где российские войска прорвали линию обороны ВСУ. Тогда же сообщалось о поступлении вооружения от зарубежных партнеров и подготовке к заседанию штаба по дронам. Бои в регионе продолжаются, а ситуация вокруг Часова Яра и других городов Донецкой области остается напряженной.

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Президент Украины Владимир Зеленский отверг заявления Министерства обороны России о потере украинской армией контроля над городом Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом он сообщил в видеообращении. «Вы это все видели, про Часов Яр. Это неправда. Украинские подразделения защищают наши позиции», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.  Ранее, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по оперативной обстановке на фронте, уделяя особое внимание району Покровска, где российские войска прорвали линию обороны ВСУ. Тогда же сообщалось о поступлении вооружения от зарубежных партнеров и подготовке к заседанию штаба по дронам. Бои в регионе продолжаются, а ситуация вокруг Часова Яра и других городов Донецкой области остается напряженной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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