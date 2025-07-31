31 июля 2025

Над Таганрогом слышны взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город атаковали дроны
Город атаковали дроны Фото:

В небе над городом Таганрогом (Ростовская область) жители услышали взрывы. Об этом рассказали очевидцы.

«Таганрог отбивается от атаки БПЛА. В городе прозвучало около 10 взрывов», — сообщается в telegram-канале «Это Ростов новости».

Ранее в ряде регионов России объявили опасность беспилотной атаки. Предупреждения коснулись Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. URA.RU ведет прямую трансляцию по атакам и передает самые свежие обновления касательно отражения налета БПЛА.

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В небе над городом Таганрогом (Ростовская область) жители услышали взрывы. Об этом рассказали очевидцы. «Таганрог отбивается от атаки БПЛА. В городе прозвучало около 10 взрывов», — сообщается в telegram-канале «Это Ростов новости». Ранее в ряде регионов России объявили опасность беспилотной атаки. Предупреждения коснулись Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. URA.RU ведет прямую трансляцию по атакам и передает самые свежие обновления касательно отражения налета БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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