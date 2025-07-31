31 июля 2025

Молятся и рассылают фотографии котов: как Таганрог переживает ночную атаку БПЛА

Жители Таганрога подтверждают атаку БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таганрог переживает ночную атаку БПЛА
Таганрог переживает ночную атаку БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 1 августа жители Таганрога (Ростовская область) стали свидетелями масштабной атаки беспилотников ВСУ. Многочисленные взрывы в небе и работа систем ПВО напугали местных жителей, которые делятся своими переживаниями в соцсетях. Подробнее о реакции местных жителей — в материале URA.RU. 

Страшно

По сообщениям жителей, в небе над городом слышались характерные звуки работы систем противовоздушной обороны. Многие семьи предпочли переждать атаку в наиболее безопасных местах своих домов.

«Сидим всей семьей с собаками в комнате без окон. Молимся», — пишет один из очевидцев. «Собаки лают. Центр. Страшно», — добавляет другой. «Когда загорелось ну то есть заморгало я прям испугалась и заплакала», — написала в чате Анастасия. 

Делятся фотографиями домашних животных

Не все жители Таганрога решили прятаться от БПЛА. Жительница Таганрога Алина написала в чате: «Срочно чат нужно разбавить собаками». Ее поддержала другая девушка, написав, что котов тоже можно добавлять. 

Десятки жителей Таганрога начали постить фотографии своих домашних питомцев. Некоторые призывают успокоится. Кто-то из местных находит поводы для шуток. 

После серии взрывов местные наблюдали зарево. Один из жителей заявил пролетел беспилотника над Смирновским переулком. На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.  Ранее в ряде регионов России объявили опасность беспилотной атаки. Предупреждения коснулись Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 1 августа жители Таганрога (Ростовская область) стали свидетелями масштабной атаки беспилотников ВСУ. Многочисленные взрывы в небе и работа систем ПВО напугали местных жителей, которые делятся своими переживаниями в соцсетях. Подробнее о реакции местных жителей — в материале URA.RU.  Страшно По сообщениям жителей, в небе над городом слышались характерные звуки работы систем противовоздушной обороны. Многие семьи предпочли переждать атаку в наиболее безопасных местах своих домов. «Сидим всей семьей с собаками в комнате без окон. Молимся», — пишет один из очевидцев. «Собаки лают. Центр. Страшно», — добавляет другой. «Когда загорелось ну то есть заморгало я прям испугалась и заплакала», — написала в чате Анастасия.  Делятся фотографиями домашних животных Не все жители Таганрога решили прятаться от БПЛА. Жительница Таганрога Алина написала в чате: «Срочно чат нужно разбавить собаками». Ее поддержала другая девушка, написав, что котов тоже можно добавлять.  Десятки жителей Таганрога начали постить фотографии своих домашних питомцев. Некоторые призывают успокоится. Кто-то из местных находит поводы для шуток.  После серии взрывов местные наблюдали зарево. Один из жителей заявил пролетел беспилотника над Смирновским переулком. На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.  Ранее в ряде регионов России объявили опасность беспилотной атаки. Предупреждения коснулись Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...