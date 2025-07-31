Молятся и рассылают фотографии котов: как Таганрог переживает ночную атаку БПЛА

В ночь на 1 августа жители Таганрога (Ростовская область) стали свидетелями масштабной атаки беспилотников ВСУ. Многочисленные взрывы в небе и работа систем ПВО напугали местных жителей, которые делятся своими переживаниями в соцсетях. Подробнее о реакции местных жителей — в материале URA.RU.
Страшно
По сообщениям жителей, в небе над городом слышались характерные звуки работы систем противовоздушной обороны. Многие семьи предпочли переждать атаку в наиболее безопасных местах своих домов.
«Сидим всей семьей с собаками в комнате без окон. Молимся», — пишет один из очевидцев. «Собаки лают. Центр. Страшно», — добавляет другой. «Когда загорелось ну то есть заморгало я прям испугалась и заплакала», — написала в чате Анастасия.
Делятся фотографиями домашних животных
Не все жители Таганрога решили прятаться от БПЛА. Жительница Таганрога Алина написала в чате: «Срочно чат нужно разбавить собаками». Ее поддержала другая девушка, написав, что котов тоже можно добавлять.
Десятки жителей Таганрога начали постить фотографии своих домашних питомцев. Некоторые призывают успокоится. Кто-то из местных находит поводы для шуток.
После серии взрывов местные наблюдали зарево. Один из жителей заявил пролетел беспилотника над Смирновским переулком. На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Ранее в ряде регионов России объявили опасность беспилотной атаки. Предупреждения коснулись Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.
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