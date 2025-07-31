31 июля 2025

Путин разрешил ведомственной охране использовать оружие для борьбы с дронами

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин подписал закон
Путин подписал закон Фото:

Для отражения атак беспилотников ведомственной охране разрешили применять стрелковое оружие. Соответствующий закон утвердил президент РФ Владимир Путин.

«Ведомственная охрана будет получать от Росгвардии боевое стрелковое оружие и патроны к нему. Такое право будет предусмотрено в целях пресечения атак беспилотных аппаратов», — передает ТАСС со ссылкой на документ.

Ранее сообщалось, что российские противодроновые ружья показали высокую эффективность. Благодаря радиоэлектронному оружию подавляются радиосигналы навигационных систем, которые используются для управления беспилотниками.

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Для отражения атак беспилотников ведомственной охране разрешили применять стрелковое оружие. Соответствующий закон утвердил президент РФ Владимир Путин. «Ведомственная охрана будет получать от Росгвардии боевое стрелковое оружие и патроны к нему. Такое право будет предусмотрено в целях пресечения атак беспилотных аппаратов», — передает ТАСС со ссылкой на документ. Ранее сообщалось, что российские противодроновые ружья показали высокую эффективность. Благодаря радиоэлектронному оружию подавляются радиосигналы навигационных систем, которые используются для управления беспилотниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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