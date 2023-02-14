Противодроновые ружья РФ подтвердили эффективность в зоне СВО

Применение противодроновых ружей российского производства показали высокую эффективность в реальных боевых условиях в зоне спецоперации. Об этом рассказал осведомленный источник одного из информационных агентств.
«И „Пищаль“, и REX показали хорошую эффективность и подтвердили свои характеристики. Ружья позволяют „отключать“ используемые украинскими военными мини-БПЛА на дистанции 1-2 километра, что сокращает возможности противника по разведке нашего переднего края и корректировке огня по российским позициям», — сообщил собеседник в разговоре с РИА Новости.
Благодаря радиоэлектронному оружию подавляются радиосигналы навигационных систем, которые используются для управления беспилотниками. «Таким образом ружья позволяют захватывать дроны противника в целом виде в качестве трофеев», — добавил источник.
Ранее URA.RU сообщало о разработке в УрФУ прототипа связи для улучшения управления беспилотниками. С помощью разработанной системы возможно будет улучшить взаимодействие с дроном в условиях радиоэлектронной борьбы. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Цель операции — защита жителей Донбасса от агрессии киевского режима, а также демилитаризация и денацификация последнего.
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Применение противодроновых ружей российского производства показали высокую эффективность в реальных боевых условиях в зоне спецоперации. Об этом рассказал осведомленный источник одного из информационных агентств. «И „Пищаль“, и REX показали хорошую эффективность и подтвердили свои характеристики. Ружья позволяют „отключать“ используемые украинскими военными мини-БПЛА на дистанции 1-2 километра, что сокращает возможности противника по разведке нашего переднего края и корректировке огня по российским позициям», — сообщил собеседник в разговоре с РИА Новости. Благодаря радиоэлектронному оружию подавляются радиосигналы навигационных систем, которые используются для управления беспилотниками. «Таким образом ружья позволяют захватывать дроны противника в целом виде в качестве трофеев», — добавил источник. Ранее URA.RU сообщало о разработке в УрФУ прототипа связи для улучшения управления беспилотниками. С помощью разработанной системы возможно будет улучшить взаимодействие с дроном в условиях радиоэлектронной борьбы. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Цель операции — защита жителей Донбасса от агрессии киевского режима, а также демилитаризация и денацификация последнего.