В Госдуме рассказали, кому не откажут в отпуске за свой счет

Сотрудники, которые являются инвалидами, пенсионерами по возрасту, ветеранами боевых действий и родителями детей-инвалидов, имеют право на отпуск без сохранения заработной платы, и работодатели не могут им в этом отказать. Об рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
«Разрешать ли такой отпуск и на какой срок, зависит от двух факторов: входит ли сотрудник в категории, которым нельзя отказать в свободных днях, и по какой причине нужен отпуск», — пояснила РИА Новости Стенякина. Депутат уточнила, что для работников с двумя и более детьми-инвалидами первой группы коллективным договором может устанавливаться дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней в году в удобное для них время.
Отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому или использован отдельно, но его нельзя переносить на следующий рабочий год. Для оформления отпуска требуется заявление сотрудника и приказ работодателя. В случае необоснованного отказа работодателю грозит штраф: для должностных лиц и ИП — от 1 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
Стенякина также напомнила об изменениях в трудовом законодательстве: согласно поправкам, внесенным Федеральным законом №64-ФЗ от 7 апреля 2025 года, близкие родственники военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, пострадавших при исполнении служебных обязанностей, получили право на ежегодный неоплачиваемый отпуск до 35 дней для ухода за ними. Кроме того, если военнослужащий скончался от ранений или заболеваний, членам его семьи предоставляется до 14 дней отпуска без содержания. Для получения таких льгот необходимо предоставить медицинское заключение.
Однако работнику также могут и отказать в предоставлении отпуска. Ранее URA.RU рассказало, когда работадатель вправе оставить сотрудника без отдыха.
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