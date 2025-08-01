США произведут для Украины ракет на миллиарды долларов

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Пентагон произведет ракеты AMRAAM для Украины и союзников
Пентагон произведет ракеты AMRAAM для Украины и союзников Фото:

США произведут ракеты AMRAAM для Украины и других стран на сумму до 3,5 млрд долларов. Об этом сообщает Министерство обороны США. 

«Подразделение Raytheon Technologies Corp. (Тусон, Аризона) получило неопределенный контракт с жесткой фиксированной ценой и стимулирующими выплатами на сумму не более 3,5 млрд долларов. Эти средства пойдут на производство усовершенствованных ракет средней дальности класса „воздух — воздух“ (AMRAAM)». Контракт предусматривает зарубежные военные поставки в Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Украину, Израиль и Кувейт», — заявляет сайт Пентагона

Отмечается, что работы будут выполняться в Тусоне, штат Аризона. Ожидается, что они будут завершены в третьем квартале 2031 года.

Ранее Германия и Норвегия договорились закупить для Украины американское оружие и построить две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Решение о вооружении украинской армии было принято на фоне прекращения финансовой поддержки от Евросоюза, вызванного вступлением в силу закона об антикоррупционном бюро.

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США произведут ракеты AMRAAM для Украины и других стран на сумму до 3,5 млрд долларов. Об этом сообщает Министерство обороны США.  «Подразделение Raytheon Technologies Corp. (Тусон, Аризона) получило неопределенный контракт с жесткой фиксированной ценой и стимулирующими выплатами на сумму не более 3,5 млрд долларов. Эти средства пойдут на производство усовершенствованных ракет средней дальности класса „воздух — воздух“ (AMRAAM)». Контракт предусматривает зарубежные военные поставки в Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Украину, Израиль и Кувейт», — заявляет сайт Пентагона.  Отмечается, что работы будут выполняться в Тусоне, штат Аризона. Ожидается, что они будут завершены в третьем квартале 2031 года. Ранее Германия и Норвегия договорились закупить для Украины американское оружие и построить две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Решение о вооружении украинской армии было принято на фоне прекращения финансовой поддержки от Евросоюза, вызванного вступлением в силу закона об антикоррупционном бюро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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