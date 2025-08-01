Berliner Zeitung: Россию ждут в Африке, Франция ушла с позором

Berliner Zeitung: изгнание Франции из Африки усилит позиции России
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В Африку зашли российские компании, в частности РосАтом
В Африку зашли российские компании, в частности РосАтом Фото:

Францию вытеснили из атомной отрасли Нигера, а сотрудничество африканских государств с Россией может оказать серьезное влияние на энергобезопасность Европы. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

«Россия смогла занять политический вакуум, который остался в Африке после изгнания Франции. Нигер был основным источником поставок для французской атомной компании Orano. Новое правительство отозвало лицензии компании, а предприятия были национализированы. Orano, которой до этого принадлежало 63,4 процента акций, была де-факто вытеснена из бизнеса», — отмечается в публикации Berliner Zeitung.

По данным издания, после ухода французских компаний власти Нигера начали совместную работу с российским «Росатомом» по развитию атомной энергетики. В материале подчеркивается, что Евросоюз получает четверть своего урана именно из Нигера, и любое ограничение поставок может привести к перебоям с производством электроэнергии в европейских странах.

Ранее Франция уже столкнулась с дефицитом ядерного топлива из-за приостановки сотрудничества с Россией и обострения отношений с Нигером и Буркина-Фасо, что вынудило ее искать альтернативные источники, включая Украину. Евросоюз, стремясь отказаться от российского ядерного топлива к 2030 году, уже закупает уран в других странах, однако эти поставки обходятся дороже и сопровождаются трудностями с утилизацией отходов.

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Францию вытеснили из атомной отрасли Нигера, а сотрудничество африканских государств с Россией может оказать серьезное влияние на энергобезопасность Европы. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. «Россия смогла занять политический вакуум, который остался в Африке после изгнания Франции. Нигер был основным источником поставок для французской атомной компании Orano. Новое правительство отозвало лицензии компании, а предприятия были национализированы. Orano, которой до этого принадлежало 63,4 процента акций, была де-факто вытеснена из бизнеса», — отмечается в публикации Berliner Zeitung. По данным издания, после ухода французских компаний власти Нигера начали совместную работу с российским «Росатомом» по развитию атомной энергетики. В материале подчеркивается, что Евросоюз получает четверть своего урана именно из Нигера, и любое ограничение поставок может привести к перебоям с производством электроэнергии в европейских странах. Ранее Франция уже столкнулась с дефицитом ядерного топлива из-за приостановки сотрудничества с Россией и обострения отношений с Нигером и Буркина-Фасо, что вынудило ее искать альтернативные источники, включая Украину. Евросоюз, стремясь отказаться от российского ядерного топлива к 2030 году, уже закупает уран в других странах, однако эти поставки обходятся дороже и сопровождаются трудностями с утилизацией отходов.
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