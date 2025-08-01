На фоне атаки на Таганрог в Киевской области прогремели взрывы

В ночь на 1 августа в городе Белая Церковь Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. Причем это произошло на фоне атаки украинских беспилотников на Таганрог, которая началась после полуночи (по мск).
«Белая Церковь (Киевская область) — взрывы», — говорится в опубликованном сообщении украинского telegram-канала. По данным телеканала ТСН, инцидент произошел на фоне объявленной воздушной тревоги в ряде районов Киевской области.
Атака на Белую Церковь произошла на фоне ночных событий в Ростовской области России, где украинские беспилотники атаковали Таганрог и близлежащие районы. В результате работы российских сил ПВО были сбиты несколько дронов, однако сообщалось о взрывах и возгораниях, в том числе на железнодорожной станции в Сальске и в селе Петрушино.
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