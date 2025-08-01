Назван ущерб от массированной атаки ВСУ на Ростовскую область

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 1 августа. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, зафиксированы повреждения в нескольких районах.
«Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе. Есть повреждения», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
По его словам, в Новошахтинске в частном жилом доме, где проживает многодетная семья, были повреждены оконные стекла. Также обломки дрона упали на крышу другого дома. На места происшествий оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
В селе Петрушино Неклиновского района зафиксированы повреждения наружной стены жилого дома на улице Стахановская, а на крыше дома по улице Заводской произошел пожар. Вблизи Родионово-Несветайской слободы загорелись сухие травяные заросли на площади порядка 100 квадратных метров. Пожарные подразделения быстро ликвидировали возгорания.
По предварительным данным, пострадавших среди местных жителей нет. Власти окажут помощь семьям, чье имущество подверглось разрушению, в восстановлении домов.
По словам местных жителей, больше всего звуков они слышали в Таганроге. Около 10-12. Точное количество уничтоженных дронов пока не называется.
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