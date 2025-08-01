Аналитики выяснили, что россияне в среднем стали получать по 100 тысяч

Средняя зарплата в России достигла 99,4 тысячи рублей, что почти на треть больше, чем два года назад. Соответствующие данные приводят журналисты, ссылаясь на данные Росстата. До этого анализировалась зарплата в крупных и средних организациях. Всего в исследовании были задействованы свыше 95,4 тысячи организаций и 28,4 миллиона работников. Данные приведены за апрель.
«Так, в апреле средняя зарплата до вычета налога составила 99,4 тысячи рублей против 72,5 тысячи двумя годами ранее, увеличившись за два года более чем на треть», — передает РИА Новости на основе анализа статистики Росстата. Таким образом, за два года средняя зарплата выросла более чем на 37%.
В разрезе регионов самые высокие зарплаты зафиксированы на Чукотке (193,8 тысячи рублей), в Москве (178,2 тысячи), Ямало-Ненецком автономном округе (163,4 тысячи), Магаданской (155,1 тысячи) и Сахалинской областях (148,5 тысячи рублей). В то же время самыми низкими средние зарплаты оказались в республиках Северного Кавказа: в Дагестане — 45,4 тысячи рублей, Чечне — 43,1 тысячи и Ингушетии — 39,6 тысячи. До этого сообщалось, что медианная заработная плата в России достигла 73,9 тысячи рублей по данным за апрель 2025 года.
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