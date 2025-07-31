В ХМАО прокуратура заставила строительную компанию выплатить долги по зарплате в 88 миллионов рублей

В Нижневартовске после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками ООО «Строительно-Сервисная Компания» на сумму более 88 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что перед 708 работниками за май 2025 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 88 млн рублей. В целях восстановления трудовых прав граждан прокурор города внес представление руководителю общества, которое рассмотрено и удовлетворено», — говорится в сообщении ведомства.
За задержку зарплаты прокуратура также привлекла руководителя предприятия к административной ответственности. Руководителю назначили штраф.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте строительная компания «Стройиндустрия» не выплатила сотрудникам заработную плату в размере свыше 80 миллионов рублей. Тогда работодатель задолжал перед 655 работниками организации.
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