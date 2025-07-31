31 июля 2025

В ХМАО прокуратура заставила строительную компанию выплатить долги по зарплате в 88 миллионов рублей

В Нижневартовске погасили долги по зарплате перед 700 рабочими
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске погасили долг перед строителями на 88 млн рублей
В Нижневартовске погасили долг перед строителями на 88 млн рублей Фото:

В Нижневартовске после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками ООО «Строительно-Сервисная Компания» на сумму более 88 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО. 

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что перед 708 работниками за май 2025 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 88 млн рублей. В целях восстановления трудовых прав граждан прокурор города внес представление руководителю общества, которое рассмотрено и удовлетворено», — говорится в сообщении ведомства.

За задержку зарплаты прокуратура также привлекла руководителя предприятия к административной ответственности. Руководителю назначили штраф.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте строительная компания «Стройиндустрия» не выплатила сотрудникам заработную плату в размере свыше 80 миллионов рублей. Тогда работодатель задолжал перед 655 работниками организации.

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В Нижневартовске после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками ООО «Строительно-Сервисная Компания» на сумму более 88 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.  «В ходе надзорных мероприятий установлено, что перед 708 работниками за май 2025 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 88 млн рублей. В целях восстановления трудовых прав граждан прокурор города внес представление руководителю общества, которое рассмотрено и удовлетворено», — говорится в сообщении ведомства. За задержку зарплаты прокуратура также привлекла руководителя предприятия к административной ответственности. Руководителю назначили штраф. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте строительная компания «Стройиндустрия» не выплатила сотрудникам заработную плату в размере свыше 80 миллионов рублей. Тогда работодатель задолжал перед 655 работниками организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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