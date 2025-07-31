Скандальный подвед правительства ЯНАО получил нового директора, взамен задержанного

В ЯНАО новым директором «Ямалавтодор» назначили Виктора Лободу. Информация об этом опубликована на официальном сайте. Предприятие относится к структурам, подведомственным департаменту дорожного хозяйства.
«Акционерное общество „Ямалавтодор“. Руководитель — Виктор Викторович Лобода», — сообщается на официальном сайте правительства. Прежнего директора предприятия — Давида Сарашвили силовики задержали 26 марта.
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В ЯНАО новым директором «Ямалавтодор» назначили Виктора Лободу. Информация об этом опубликована на официальном сайте. Предприятие относится к структурам, подведомственным департаменту дорожного хозяйства. «Акционерное общество „Ямалавтодор“. Руководитель — Виктор Викторович Лобода», — сообщается на официальном сайте правительства. Прежнего директора предприятия — Давида Сарашвили силовики задержали 26 марта. Ранее URA.RU сообщало, что суд арестовал Сарашвили 28 марта. Исполняющим обязанности директора назначен Сергей Твердовский. Прокуратура добилась увольнения Сарашвили через суд, в связи с утратой доверия. Об этом стало известно 1 мая.