31 июля 2025

Скандальный подвед правительства ЯНАО получил нового директора, взамен задержанного

Новым директором «Ямалавтодор» в ЯНАО стал Виктор Лобода
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, часы, руки, директор, мужские руки
Виктор Лобода стал новым директором Ямалавтодор Фото:

В ЯНАО новым директором «Ямалавтодор» назначили Виктора Лободу. Информация об этом опубликована на официальном сайте. Предприятие относится к структурам, подведомственным департаменту дорожного хозяйства.

«Акционерное общество „Ямалавтодор“. Руководитель — Виктор Викторович Лобода», — сообщается на официальном сайте правительства. Прежнего директора предприятия — Давида Сарашвили силовики задержали 26 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что суд арестовал Сарашвили 28 марта. Исполняющим обязанности директора назначен Сергей Твердовский. Прокуратура добилась увольнения Сарашвили через суд, в связи с утратой доверия. Об этом стало известно 1 мая.

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В ЯНАО новым директором «Ямалавтодор» назначили Виктора Лободу. Информация об этом опубликована на официальном сайте. Предприятие относится к структурам, подведомственным департаменту дорожного хозяйства. «Акционерное общество „Ямалавтодор“. Руководитель — Виктор Викторович Лобода», — сообщается на официальном сайте правительства. Прежнего директора предприятия — Давида Сарашвили силовики задержали 26 марта. Ранее URA.RU сообщало, что суд арестовал Сарашвили 28 марта. Исполняющим обязанности директора назначен Сергей Твердовский. Прокуратура добилась увольнения Сарашвили через суд, в связи с утратой доверия. Об этом стало известно 1 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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