Скандальный подвед правительства ЯНАО получил нового директора, взамен задержанного

Новым директором «Ямалавтодор» в ЯНАО стал Виктор Лобода

01 августа 2025 в 12:16 Размер текста - 17 +

Виктор Лобода стал новым директором Ямалавтодор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО новым директором «Ямалавтодор» назначили Виктора Лободу. Информация об этом опубликована на официальном сайте. Предприятие относится к структурам, подведомственным департаменту дорожного хозяйства. «Акционерное общество „Ямалавтодор“. Руководитель — Виктор Викторович Лобода», — сообщается на официальном сайте правительства. Прежнего директора предприятия — Давида Сарашвили силовики задержали 26 марта. Ранее URA.RU сообщало, что суд арестовал Сарашвили 28 марта. Исполняющим обязанности директора назначен Сергей Твердовский. Прокуратура добилась увольнения Сарашвили через суд, в связи с утратой доверия. Об этом стало известно 1 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО новым директором «Ямалавтодор» назначили Виктора Лободу. Информация об этом опубликована на официальном сайте. Предприятие относится к структурам, подведомственным департаменту дорожного хозяйства. «Акционерное общество „Ямалавтодор“. Руководитель — Виктор Викторович Лобода», — сообщается на официальном сайте правительства. Прежнего директора предприятия — Давида Сарашвили силовики задержали 26 марта. Ранее URA.RU сообщало, что суд арестовал Сарашвили 28 марта. Исполняющим обязанности директора назначен Сергей Твердовский. Прокуратура добилась увольнения Сарашвили через суд, в связи с утратой доверия. Об этом стало известно 1 мая.