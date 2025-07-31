В Челябинске ограничат движение по улице Шмакова

В Челябинске с 4 по 7 августа будет ограничено движение для транспорта по улице Александра Шмакова. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета дорожного хозяйства.
«В связи с проведением работ по переустройству водовода с 9 часов 4 августа до 8 часов 7 августа будет частично ограничено движение транспорта в районе дома № 10 по улице Александра Шмакова. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В Челябинске 1 августа трамваи № 3, № 5, № 7 и № 16 изменят маршруты движения из-за благотворительного забега «Достигая цели!», сообщила ранее пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Движение будет закрыто с 19 до 22 часов на участке Цвиллинга между остановками «Орджоникидзе» и «Стадион Локомотив».
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