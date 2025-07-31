31 июля 2025

В Челябинске ограничат движение по улице Шмакова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение на участке ограничат до 7 августа
Движение на участке ограничат до 7 августа Фото:

В Челябинске с 4 по 7 августа будет ограничено движение для транспорта по улице Александра Шмакова. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета дорожного хозяйства.  

«В связи с проведением работ по переустройству водовода с 9 часов 4 августа до 8 часов 7 августа будет частично ограничено движение транспорта в районе дома № 10 по улице Александра Шмакова. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

В Челябинске 1 августа трамваи № 3, № 5, № 7 и № 16 изменят маршруты движения из-за благотворительного забега «Достигая цели!», сообщила ранее пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Движение будет закрыто с 19 до 22 часов на участке Цвиллинга между остановками «Орджоникидзе» и «Стадион Локомотив». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с 4 по 7 августа будет ограничено движение для транспорта по улице Александра Шмакова. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета дорожного хозяйства.   «В связи с проведением работ по переустройству водовода с 9 часов 4 августа до 8 часов 7 августа будет частично ограничено движение транспорта в районе дома № 10 по улице Александра Шмакова. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  В Челябинске 1 августа трамваи № 3, № 5, № 7 и № 16 изменят маршруты движения из-за благотворительного забега «Достигая цели!», сообщила ранее пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Движение будет закрыто с 19 до 22 часов на участке Цвиллинга между остановками «Орджоникидзе» и «Стадион Локомотив». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...