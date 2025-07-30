Трамваи в Челябинске изменят маршрут движения 1 августа

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Трамваи изменят маршрут движения на несколько часов
Трамваи изменят маршрут движения на несколько часов Фото:

В Челябинске трамваи №3, №5, №7 и №16 изменят маршруты движения 1 августа из-за благотворительного забега «Достигая цели!». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. 

«Трамваи №3, №5, №7 и №16 изменят маршруты движения 1 августа. На время благотворительного забега с 19 до 22 часов будет закрыто движение на участке Цвиллинга между остановками „Орджоникидзе“ и „Стадион Локомотив“», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Трамвай №3 проследует от депо №2 по улицам Российская и Карла Маркса до Оперного театра, а далее по Труда и Российской вернется в депо №2. Трамвай №5 направят от ЧЭМК по улицам Горького и Труда также до Оперного театра, а после по Карла Маркса и Горького до ЧЭМК. 

Трамвай №7 поедет от ЧГРЭСа по Российской и Труда до Оперного театра, после по Карла Маркса и Российской вернется на ЧГРЭС. Трамвай №16 от Чичерина по Российской и Карла Маркса также проследует до Оперного театра и далее по Труда и Российской вернется на Чичерина. 

Ранее появилась полная схема перекрытия дорог в Челябинске на время проведения благотворительного забега. Движение для транспорта ограничат по улицам Софьи Перовской, Цвиллинга, Евтеева. Благотворительный забег проводит ОАО «РЖД». 

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В Челябинске трамваи №3, №5, №7 и №16 изменят маршруты движения 1 августа из-за благотворительного забега «Достигая цели!». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.  «Трамваи №3, №5, №7 и №16 изменят маршруты движения 1 августа. На время благотворительного забега с 19 до 22 часов будет закрыто движение на участке Цвиллинга между остановками „Орджоникидзе“ и „Стадион Локомотив“», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Трамвай №3 проследует от депо №2 по улицам Российская и Карла Маркса до Оперного театра, а далее по Труда и Российской вернется в депо №2. Трамвай №5 направят от ЧЭМК по улицам Горького и Труда также до Оперного театра, а после по Карла Маркса и Горького до ЧЭМК.  Трамвай №7 поедет от ЧГРЭСа по Российской и Труда до Оперного театра, после по Карла Маркса и Российской вернется на ЧГРЭС. Трамвай №16 от Чичерина по Российской и Карла Маркса также проследует до Оперного театра и далее по Труда и Российской вернется на Чичерина.  Ранее появилась полная схема перекрытия дорог в Челябинске на время проведения благотворительного забега. Движение для транспорта ограничат по улицам Софьи Перовской, Цвиллинга, Евтеева. Благотворительный забег проводит ОАО «РЖД». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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