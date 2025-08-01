В Севастополе задержали россиянина за съемки работы ПВО

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в государственной измене за передачу данных о работе российских средств противовоздушной обороны (ПВО) украинским спецслужбам. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены. <...> По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов ПВО в городе. <...> Задержанный дал признательные показания», — пояснили в ФСБ. Сообщение передает ТАСС.
Следствие установило, что россиянин самостоятельно связался с представителем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины через telegram-канал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Данная статья потенциально предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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