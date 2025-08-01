В Севастополе задержали россиянина за съемки работы ПВО

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Жителя Севастополя обвиняют в госизмене за съемку работы ПВО
Жителя Севастополя обвиняют в госизмене за съемку работы ПВО Фото:

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в государственной измене за передачу данных о работе российских средств противовоздушной обороны (ПВО) украинским спецслужбам. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены. <...> По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов ПВО в городе. <...> Задержанный дал признательные показания», — пояснили в ФСБ. Сообщение передает ТАСС.

Следствие установило, что россиянин самостоятельно связался с представителем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины через telegram-канал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Данная статья потенциально предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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В Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в государственной измене за передачу данных о работе российских средств противовоздушной обороны (ПВО) украинским спецслужбам. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «В Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены. <...> По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов ПВО в городе. <...> Задержанный дал признательные показания», — пояснили в ФСБ. Сообщение передает ТАСС. Следствие установило, что россиянин самостоятельно связался с представителем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины через telegram-канал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Данная статья потенциально предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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