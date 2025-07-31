Мальвина и Самсон: топ редких и популярных имен озвучен в Челябинской области

Мальвина, Армине, Самсон и Рубэн стали редкими именами, которыми родители называли своих детей в Челябинской области в 2025 году. Об этом говорится в данных портала ЗАГС.
«Редкими именами для девочек в Челябинской области стали Мальвина, Армине, Мискол, Шукрия и Робияхон. Среди мальчиков — Самсон, Рубэн, Салахиддин, Дониер и Мерт», — говорится в данных реестра ЗАГС.
Популярными именами, которыми челябинцы называли своих дочек, стали София (310), Анна (286), Ева (263), Мария (253) и Варвара (246). Среди мальчиков лидирует Михаил (373), Александр (359), Тимофей (284), Артем (281) и Матвей (235).
Имена София и Михаил остаются популярными в Челябинской области с 2024 года. В прошлом году они также возглавили рейтинг. В него также вошли Анна, Артем, Александр, сообщили ранее URA.RU в госкомитете по делам ЗАГС региона.
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