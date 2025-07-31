31 июля 2025

Мальвина и Самсон: топ редких и популярных имен озвучен в Челябинской области

Челябинские родители называли новорожденных детей Мальвинами и Самсонами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некоторые родители выбирают необычное имя для своего ребенка
Некоторые родители выбирают необычное имя для своего ребенка Фото:

Мальвина, Армине, Самсон и Рубэн стали редкими именами, которыми родители называли своих детей в Челябинской области в 2025 году. Об этом говорится в данных портала ЗАГС. 

«Редкими именами для девочек в Челябинской области стали Мальвина, Армине, Мискол, Шукрия и Робияхон. Среди мальчиков — Самсон, Рубэн, Салахиддин, Дониер и Мерт», — говорится в данных реестра ЗАГС.

Популярными именами, которыми челябинцы называли своих дочек, стали София (310), Анна (286), Ева (263), Мария (253) и Варвара (246). Среди мальчиков лидирует Михаил (373), Александр (359), Тимофей (284), Артем (281) и Матвей (235). 

Имена София и Михаил остаются популярными в Челябинской области с 2024 года. В прошлом году они также возглавили рейтинг. В него также вошли Анна, Артем, Александр, сообщили ранее URA.RU в госкомитете по делам ЗАГС региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мальвина, Армине, Самсон и Рубэн стали редкими именами, которыми родители называли своих детей в Челябинской области в 2025 году. Об этом говорится в данных портала ЗАГС.  «Редкими именами для девочек в Челябинской области стали Мальвина, Армине, Мискол, Шукрия и Робияхон. Среди мальчиков — Самсон, Рубэн, Салахиддин, Дониер и Мерт», — говорится в данных реестра ЗАГС. Популярными именами, которыми челябинцы называли своих дочек, стали София (310), Анна (286), Ева (263), Мария (253) и Варвара (246). Среди мальчиков лидирует Михаил (373), Александр (359), Тимофей (284), Артем (281) и Матвей (235).  Имена София и Михаил остаются популярными в Челябинской области с 2024 года. В прошлом году они также возглавили рейтинг. В него также вошли Анна, Артем, Александр, сообщили ранее URA.RU в госкомитете по делам ЗАГС региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...