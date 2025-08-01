Самодельный вертолет убил пенсионера после того, как он попытался улететь

В Кировской области 88-летний авиамоделист Владимир Трапезников погиб при испытании самодельного вертолета. Как сообщает источник телеканала РЕН ТВ, трагедия произошла 31 июля в деревне Залазна, когда пенсионер запускал двигатель нового летательного аппарата.
«При запуске двигателя и наборе оборотов произошел отрыв лопастей, одна из которых пробила голову пенсионеру», — передают журналисты телеканала, ссылаясь на свои источники. Также о происшествии пишет telegram-канал Shot.
Пострадавшего доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, однако спасти его не удалось — он скончался в медицинском учреждении. По данным SHOT, испытания проходили в поле в 15 километрах от города Омутнинск. Трапезников был известен как опытный авиамоделист и изобретатель: с 1964 года он создал пять самолетов и даже совершил перелет на одном из них. Его деятельность освещалась в многочисленных публикациях и документальном фильме «Рожденные летать».
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