Самодельный вертолет убил пенсионера после того, как он попытался улететь

РЕН ТВ: лопасть самодельного вертолета пробила голову пенсионеру под Кировом
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Пенсионера погубил собственноручно построенный вертолет под Кировом
Пенсионера погубил собственноручно построенный вертолет под Кировом Фото:

В Кировской области 88-летний авиамоделист Владимир Трапезников погиб при испытании самодельного вертолета. Как сообщает источник телеканала РЕН ТВ, трагедия произошла 31 июля в деревне Залазна, когда пенсионер запускал двигатель нового летательного аппарата.

«При запуске двигателя и наборе оборотов произошел отрыв лопастей, одна из которых пробила голову пенсионеру», — передают журналисты телеканала, ссылаясь на свои источники. Также о происшествии пишет telegram-канал Shot.

Пострадавшего доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, однако спасти его не удалось — он скончался в медицинском учреждении. По данным SHOT, испытания проходили в поле в 15 километрах от города Омутнинск. Трапезников был известен как опытный авиамоделист и изобретатель: с 1964 года он создал пять самолетов и даже совершил перелет на одном из них. Его деятельность освещалась в многочисленных публикациях и документальном фильме «Рожденные летать».

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В Кировской области 88-летний авиамоделист Владимир Трапезников погиб при испытании самодельного вертолета. Как сообщает источник телеканала РЕН ТВ, трагедия произошла 31 июля в деревне Залазна, когда пенсионер запускал двигатель нового летательного аппарата. «При запуске двигателя и наборе оборотов произошел отрыв лопастей, одна из которых пробила голову пенсионеру», — передают журналисты телеканала, ссылаясь на свои источники. Также о происшествии пишет telegram-канал Shot. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, однако спасти его не удалось — он скончался в медицинском учреждении. По данным SHOT, испытания проходили в поле в 15 километрах от города Омутнинск. Трапезников был известен как опытный авиамоделист и изобретатель: с 1964 года он создал пять самолетов и даже совершил перелет на одном из них. Его деятельность освещалась в многочисленных публикациях и документальном фильме «Рожденные летать».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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