Челябинцы перестали покупать жилье в новостройках

В Челябинске в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на квартиры в новостройках снизился на 38%. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с начала 2025 года спрос на жилье в новостройках снизился на 38%. Всего за указанный период было заключено 1,6 тысяч договоров», — сообщается на сайте «Циан для профи».
По словам директора по продажам АН «ДАН-Недвижимость» Алексея Найденова, в Челябинске в 2025-2027 годы число новостроек резко снизится, а цены на них вырастут. Это связано с тем, что челябинские застройщики сейчас вынуждены концентрироваться на распродаже остатков, а не на запуске новых объектов. Чтобы компенсировать издержки, они повышают цены, что, в свою очередь, еще сильнее снижает спрос.
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