31 июля 2025

Челябинцы перестали покупать жилье в новостройках

Продажи квартир в челябинских новостройках снизились на 38%
© Служба новостей «URA.RU»
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Продажи упали из-за снижения спроса на рынке недвижимости
Продажи упали из-за снижения спроса на рынке недвижимости Фото:

В Челябинске в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на квартиры в новостройках снизился на 38%. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с начала 2025 года спрос на жилье в новостройках снизился на 38%. Всего за указанный период было заключено 1,6 тысяч договоров», — сообщается на сайте «Циан для профи».

По словам директора по продажам АН «ДАН-Недвижимость» Алексея Найденова, в Челябинске в 2025-2027 годы число новостроек резко снизится, а цены на них вырастут. Это связано с тем, что челябинские застройщики сейчас вынуждены концентрироваться на распродаже остатков, а не на запуске новых объектов. Чтобы компенсировать издержки, они повышают цены, что, в свою очередь, еще сильнее снижает спрос.

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В Челябинске в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на квартиры в новостройках снизился на 38%. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с начала 2025 года спрос на жилье в новостройках снизился на 38%. Всего за указанный период было заключено 1,6 тысяч договоров», — сообщается на сайте «Циан для профи». По словам директора по продажам АН «ДАН-Недвижимость» Алексея Найденова, в Челябинске в 2025-2027 годы число новостроек резко снизится, а цены на них вырастут. Это связано с тем, что челябинские застройщики сейчас вынуждены концентрироваться на распродаже остатков, а не на запуске новых объектов. Чтобы компенсировать издержки, они повышают цены, что, в свою очередь, еще сильнее снижает спрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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