В Челябинске за два года резко снизится число новостроек

в Челябинске за два года резко снизится число новостроек
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске рынок недвижимости входит в цикл замедления
В Челябинске рынок недвижимости входит в цикл замедления Фото:

В Челябинске в ближайшие два года число новостроек резко снизится, а цены на них вырастут. Это связано с тем, что челябинские застройщики сейчас вынуждены концентрироваться на распродаже остатков, а не на запуске новых объектов. Чтобы компенсировать издержки, они повышают цены, что, в свою очередь, еще сильнее снижает спрос. Об этом URA.RU рассказал директор по продажам АН «ДАН-Недвижимость» Алексей Найденов.

«Сейчас ключевая проблема у челябинских застройщиков в том, что продажи не растут запланированными темпами. Это вынуждает девелоперов пересмотреть планы вывода новых объектов: в ближайшие 2-3 года проектов станет значительно меньше», — сообщил Найденов.

Как отметил эксперт, объемы нераспроданного жилья продолжают расти с начала 2025 года. Поскольку кредитные обязательства никуда не исчезают, компании оказываются в сложной ситуации. Нераспроданные объекты увеличивают долговую нагрузку. А, значит, цены на новое жилье снижать нельзя. В результате рынок входит в цикл замедления, где основной фокус смещается с расширения на стабилизацию финансовых показателей.

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В Челябинске в ближайшие два года число новостроек резко снизится, а цены на них вырастут. Это связано с тем, что челябинские застройщики сейчас вынуждены концентрироваться на распродаже остатков, а не на запуске новых объектов. Чтобы компенсировать издержки, они повышают цены, что, в свою очередь, еще сильнее снижает спрос. Об этом URA.RU рассказал директор по продажам АН «ДАН-Недвижимость» Алексей Найденов. «Сейчас ключевая проблема у челябинских застройщиков в том, что продажи не растут запланированными темпами. Это вынуждает девелоперов пересмотреть планы вывода новых объектов: в ближайшие 2-3 года проектов станет значительно меньше», — сообщил Найденов. Как отметил эксперт, объемы нераспроданного жилья продолжают расти с начала 2025 года. Поскольку кредитные обязательства никуда не исчезают, компании оказываются в сложной ситуации. Нераспроданные объекты увеличивают долговую нагрузку. А, значит, цены на новое жилье снижать нельзя. В результате рынок входит в цикл замедления, где основной фокус смещается с расширения на стабилизацию финансовых показателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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