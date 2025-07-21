в Челябинске за два года резко снизится число новостроек

В Челябинске в ближайшие два года число новостроек резко снизится, а цены на них вырастут. Это связано с тем, что челябинские застройщики сейчас вынуждены концентрироваться на распродаже остатков, а не на запуске новых объектов. Чтобы компенсировать издержки, они повышают цены, что, в свою очередь, еще сильнее снижает спрос. Об этом URA.RU рассказал директор по продажам АН «ДАН-Недвижимость» Алексей Найденов.
«Сейчас ключевая проблема у челябинских застройщиков в том, что продажи не растут запланированными темпами. Это вынуждает девелоперов пересмотреть планы вывода новых объектов: в ближайшие 2-3 года проектов станет значительно меньше», — сообщил Найденов.
Как отметил эксперт, объемы нераспроданного жилья продолжают расти с начала 2025 года. Поскольку кредитные обязательства никуда не исчезают, компании оказываются в сложной ситуации. Нераспроданные объекты увеличивают долговую нагрузку. А, значит, цены на новое жилье снижать нельзя. В результате рынок входит в цикл замедления, где основной фокус смещается с расширения на стабилизацию финансовых показателей.
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