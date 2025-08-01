Цены на отдых в Турции резко рухнули

Цены на туры в Турцию для россиян в августе значительно снизились по сравнению с началом сезона. Отправиться в пятизвездочный отель с системой «все включено» в Аланью сейчас можно за 100 тысяч рублей на двоих с перелетом, сообщили URA.RU в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Спрос на Турцию находится на прошлогоднем уровне, как и цены, которые сейчас снизились по сравнению с началом сезона. В августе отправиться в отель 5* „все включено“ в Аланью можно за 100 тысяч рублей на двоих с перелетом», — говорится в сообщении РСТ.
Глава комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов отметил, что в начале сезона цены были завышены, что привело к переориентации туристов на другие направления. Однако, по мере приближения высокого сезона, турецкие отели скорректировали политику и снизили стоимость размещения.
В первом полугодии 2025 года Турцию посетило 2,609 миллиона российских туристов — это на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной поток приходится на май и июнь: за эти месяцы страну посетило почти 1,7 миллиона россиян. По данным МГП, в начале августа средний чек по Турции на одного туриста составляет 129,3 тысячи рублей, а на двоих — 223 тысячи рублей. При этом туры на неделю в отели уровня пяти звезд с питанием «ультра все включено» в Аланье доступны от 99 тысяч рублей на двоих. На других популярных направлениях — Белек, Кемер — стоимость начинается от 80 тысяч рублей за двоих с перелетом.
Турция продолжает лидировать среди зарубежных направлений для россиян: на ее долю приходится 41% продаж туров через агентства. Египет занимает второе место с 11%. Несмотря на общее снижение турпотока из России и других стран (Германия — минус 2%, Великобритания — минус 1,5%), Россия сохраняет лидерство среди иностранных туристов в Турции: ее доля по итогам первого полугодия составила 12,2%. В прошлом году Турцию посетили 6,7 миллиона россиян; по прогнозам экспертов, при сохранении динамики по итогам года может быть установлен новый рекорд.
Ранее из-за повышения цен на туры в Турцию и снижения уровня сервиса россияне начали искать альтернативные направления, в том числе Малайзию, где туры также подешевели примерно на 20%. Туроператоры отмечали, что туристы выбирают комбинированные программы с посещением нескольких стран региона.
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